Milei, ante Sánchez en la Cumbre Iberoamericana: "El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha equiparado este jueves socialismo y fascismo durante su intervención en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, ante el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, con quien ha mantenido varios desencuentros.

Concretamente, Milei ha dicho que "el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política".

Según el mandatario, que ha protagonizado un frío y breve saludo con Sánchez a su llegada a la cumbre, fascismo y socialismo "comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento".

Evita el insulto directo a Sánchez

La intervención de Javier Milei en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra en la Galería de las Colecciones Reales, ha adoptado un tono institucional, evitando insultar al Gobierno español y al presidente Pedro Sánchez, como hiciera hace dos semanas, cuando tachó a Sánchez de "dictador".

Ante Felipe VI y los mandatarios de los países de este foro político, Milei ha abierto su discurso expresando en nombre del pueblo y del Gobierno argentino, su pésame por las 69 víctimas del reciente accidente ferroviario en Toledo, entre ellas dos argentinos.

"Acompañamos con respeto el dolor de sus familias y deseamos una pronta recuperación a los heridos. En este momento de dolor, la Argentina está junto al pueblo español", ha subrayado.

Conciliador, Milei ha agradecido "al Reino de España" la invitación a la cumbre "y la dedicación con la que ejerció la Secretaría Pro Tempore". "Gracias a la perseverancia de su Majestad, este espacio pudo convertirse en un lugar donde nuestros países pueden trabajar juntos", ha reflexionado.

"Defendemos sin concesiones el derecho a la vida, la libertad de cada individuo para elegir su destino y la propiedad privada", ha dicho Milei, señalando que son principios que guían su acción de gobierno.

Reivindica Las Malvinas

Milei ha terminado su intervención recordando que "para los argentinos, Malvinas es una causa sagrada" y ha alegado que "la Argentina heredó de España los títulos de soberanía sobre las Islas Malvinas y los reafirmó mediante numerosos actos de gobierno".

"Agradezco a los países de esta comunidad el respaldo del comunicado especial sobre la cuestión de las Islas Malvinas y el apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido", ha añadido.

El mandatario argentino ha reiterado que la reclamación de la soberanía sobre Malvinas la llevan a cabo "por medios pacíficos y conforme al derecho internacional".

"Al gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas", ha recalcado, para después ironizar diciendo que "Londres tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales que con tanta frecuencia recomienda al resto del mundo".