Estos son los nombres que más suenan para suceder a Donald Trump en 2028

Las 'midterms' de Estados Unidos, que ha pedido el Partido Republicano de Donald Trump, marcan el inicio de la precampaña para las elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2028. Estados Unidos se prepara para una nueva etapa, no solo si los demócratas consiguen mantener los resultados, sino que los republicanos tienen que buscar un nuevo líder.

Donald Trump no puede presentarse en 2028 porque la ley en Estados Unidos fija que un presidente solo puede estar ocho años en el cargo, de manera consecutiva o no. El presidente estadounidense cumple ese tiempo dentro de dos años y, a pesar de tantear la posibilidad de ampliarlo, necesitaría reformar la Constitución, algo que ya no va a poder hacer.

En este sentido, ya hay varios nombres que suenan como posibles sucesores de Trump.

JD Vance

El actual vicepresidente y exsenador por Ohio encabeza las encuestas sobre posibles candidatos del Partido Republicano para ocupar la Casa Blanca. Además, es bastante habitual que un vicepresidente escale a presidente. Preguntado por esta posibilidad, ha señalado que espera conseguir el aval de Trump si decide dar el paso.

Vance es un hombre estechamente vinculado al movimiento MAGA (Make America Great Again) y ha tratado de desvincularse de la guerra de Irán, muy impopular en las bases del partido, creándose así un perfil propio.

Marco Rubio

El actual Secretario de Estado, primer latino en ocupar el cargo y figura prominente del establishment republicano disputó la carrera por la Casa Blanca a Trump en 2016. Tras caer derrotado, se sumó al movimiento trumpista.

Desde que tomó posesión de este cargo ha ganado popularidad. Se encarga de las negociaciones para la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y está presionando para lograr un cambio de régimen en Cuba.

El propio Donald Trump, preguntado por quién podría ser su sucesor, dijo que Rubio y Vance forman "un equipo ideal". "¿A quién le gusta JD Vance? ¿A quién le gusta Marco Rubio?", ha preguntado Trump antes de comentar que el par de nombres "suena como una buena fórmula".

Ron DeSantis

El gobernador de Florida es otro de los posibles nombres. Ocupa este cargo desde 2019 y es una de las figuras más prominentes del conservadurismo actual. Fue representante federal por este estado entre 2013 y 2018 y desde 2019 como gobernardor ha destacado por sus propuestas conservadoras en educación, inmigración o seguridad pública.

En 2023 lanzó una candidatura presidencial republicana, pero la suspendió en enero de 2024 tras quedar segundo en los caucus de Iowa y apoyó a Donald Trump. Se formó en Yale University y obtuvo su título de abogado en Harvard Law School. Sirvió como oficial JAG en la Marina de EE. UU., incluido un despliegue en Irak, y fue fiscal federal antes de ingresar en política.

Donadl Trump Jr

Aunque carece de experiencia en cargos políticos, el hijo mayor de Donald Trump aparece en algunas encuestas en tercer lugar. Debido a la cercanía con su padre en las campañas de 2016, 2020 y 2024, donde ha actuado como orador en los mítines, recaudador o comentarista político, se ha elevado como una de las posibles opciones.