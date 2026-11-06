Dos muertos, uno menor de edad, y 16 heridos en accidente de autobús en el este de Francia

Dos personas, una de ellas menor de edad, murieron y otras 16 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, este viernes en un accidente de un autobús de línea regional en el este de Francia, precisaron las autoridades del departamento francés de Ain, que en un primer momento habló de dos menores fallecidos.

El autobús, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse, transportaba a 43 personas, entre ellas 15 menores, según informó la fiscalía de Bourg-en-Bresse, que abrió una investigación por homicidio vial, y precisó que una de las victimas mortales tenía poco más de 18 años.

El conductor, que resultó herido y fue hospitalizado, todavía no ha podido ser interrogado, indicó la Fiscalía, que elevó a tres el número de heridos en estado de urgencia absoluta. Por lo que el balance de víctimas es provisional, según las autoridades.

El accidente se produjo hacia las 07.00 horas (6.00 GMT) en la carretera departamental D22, cuando el autobús se salió de la vía y chocó contra un árbol en una cuneta, según indicó el alcalde de la localidad de Lent, Yves Cristin, por razones aún desconocidas.

El sitio del impacto, tras una ligera curva a la derecha, no presentaba dificultades especiales meteorológicas a primera hora de la mañana, según los testigos.

"Había algo de niebla y la carretera estaba mojada. En el lugar del accidente no hubo mayores dificultades, solo una ligera curva. En cuanto a las causas del accidente, desconocemos qué pudo haber ocurrido", declaró Cristin, a los medios presentes en el lugar del siniestro en una carretera "bastante propensa" a los accidentes, normalmente por exceso de velocidad.

Descartan el exceso de velocidad

Pero el alcalde de Lent, la localidad donde se produjo el accidente, descartó, en principio, el exceso de velocidad como causa del accidente de este viernes. "A primera vista, no parece que esa haya sido la causa. Para mí, lo sucedido -dijo- es bastante inexplicable".

"En esa zona, todos los accidentes que hemos tenido se han debido a cruzar líneas blancas continuas o a exceso de velocidad", declaró el alcalde.

Tampoco el presidente de la región de Gran Bourg, Jean-François Débat, se explica lo que pudo originar el siniestro: "La carretera es ancha, aunque tiene una ligera inclinación y una curva a la derecha", describió.

Según un comunicado del Ministerio de Transportes, se han movilizado 102 bomberos, 58 vehículos y 50 gendarmes. También se han desplegado cuatro helicópteros y ocho equipos del SMUR (servicio móvil de emergencias y reanimación).

El ministro de Transportes se ha trasladado al lugar del accidente

Tanto el prefecto de Ain, Louis-Xavier Thirode, como el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, tienen previsto desplazarse al lugar del siniestro.

"Ha habido un accidente de un autobús escolar en Ain. Voy a desplazarme allí inmediatamente", declaró Tabarot en la estación de Lyon de París, durante la inauguración del nuevo tren de alta velocidad TGV M, en el que iba a viajar hacia Marsella pero en el que finalmente no pudo subirse.

"A raíz del grave accidente de autobús ocurrido en Lent, me dirijo al lugar", declaró en sus redes sociales Tabarot.

Por su parte, el ministro francés de Educación, Édouard Geffray, expresó su solidaridad con los alumnos afectados por el accidente de un autobús y transmitió a las familias el apoyo del Ejecutivo.

"Quiero tener un pensamiento para estos alumnos y sus familias. Cuando nuestros alumnos, nuestros niños, son víctimas de accidentes de esta naturaleza, siempre es una prueba muy difícil", declaró el ministro.

Las autoridades activaron el centro operativo departamental para coordinar la intervención de los distintos servicios de emergencia y organismos implicados en la gestión de la crisis.