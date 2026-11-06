La reapertura del AVE Madrid-Andalucía sigue en el aire: las operadoras retrasan la venta de billetes y crece la incertidumbre

La reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue sin fecha confirmada más de una semana después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos. Las operadoras han retrasado la comercialización de billetes y ampliado las cancelaciones de determinados servicios, una situación que complica la planificación de los viajes de noviembre.

Las compañías han modificado sus previsiones de venta ante la incertidumbre sobre la recuperación del corredor. Sin embargo, los plazos no son iguales para todos los operadores: Renfe mantiene bloqueada la comercialización de billetes hasta el 13 de diciembre, mientras que Ouigo ha ampliado la suspensión de sus trenes hacia Córdoba, Sevilla y Málaga hasta, al menos, el 15 de noviembre.

Las empresas podrán recuperar sus servicios cuando Adif autorice la reapertura de la infraestructura.

La previsión inicial de diez días sigue sin concretarse

Antes de anunciar su dimisión como ministro de Transportes, Óscar Puente estimó que la línea Madrid-Sevilla podría recuperar la circulación en un máximo de diez días naturales desde que la jueza autorizara los trabajos de reconstrucción. El plazo, por tanto, no comenzó a contar el día del accidente y sigue condicionado a la autorización judicial y a las reparaciones necesarias.

Sin embargo, Adif todavía no ha comunicado una fecha definitiva para restablecer la circulación. La investigación judicial del accidente continúa bajo secreto de sumario y los técnicos deben comprobar las condiciones de seguridad antes de que los trenes puedan volver a circular por el tramo afectado.

La incertidumbre también afecta a los planes de las operadoras. Ouigo había anunciado inicialmente la suspensión de sus servicios hasta el 2 de noviembre, pero posteriormente amplió las cancelaciones hasta el día 15.

Por su parte, Renfe ha aclarado que el bloqueo de la venta hasta el 13 de diciembre es una medida preventiva y que podrá recuperar sus servicios antes de esa fecha si Adif permite reanudar la circulación.

Los viajeros buscan alternativas al tren

El corte del corredor ha obligado a los viajeros a buscar alternativas por carretera y avión. Renfe ha habilitado conexiones especiales por vía convencional y enlaces en autobús, mientras que compañías como Iberia y Air Europa anunciaron refuerzos de plazas y vuelos hacia Andalucía tras el accidente.

La disponibilidad de estos servicios depende de las fechas y de cada operador, por lo que los viajeros deben consultar las alternativas ofrecidas para sus desplazamientos.

En Córdoba, las administraciones locales han reclamado una conexión aérea extraordinaria con Madrid durante la interrupción del AVE. Sin embargo, según ha informado Onda Cero Córdoba, todavía no se han producido avances en esta alternativa. Aena ha recordado que corresponde a las compañías aéreas decidir la puesta en marcha de nuevas rutas.

La falta de una fecha de reapertura también afecta a quienes necesitan organizar sus desplazamientos para las próximas semanas, especialmente ante la proximidad del puente de la Constitución y la Inmaculada, uno de los periodos de mayor movilidad del año, y las posteriores vacaciones de Navidad.