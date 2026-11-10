Tertulia

Los sindicatos CCOO, UGT, CGT e Intersindical hacen un llamamiento a la participación a la huelga del 11 N

En tertulia con María José Gimeno hemos analizado en Más de uno los objetivos de la convocatoria, las reivindicaciones para reclamar mejoras sociales y laborales, las voces que cuestionan el momento elegido y el debate sobre su carácter sindical o político entre otros detalles

María José Gimeno

Sagunto |

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La huelga del 11N ha centrado una de las cuestiones abordadas en la edición de Más de Uno Sagunto de hoy.

En tertulia sindical hemos analizado los objetivos de esta convocatoria, las reivindicaciones para reclamar mejoras sociales y laborales, las voces que cuestionan el momento elegido y el debate sobre su carácter sindical o político.

En la tertulia han participado Ana Estellés, secretaria general de UGT en el Camp de Morvedre, l’Horta Nord y el Camp de Túria; José Manuel Muñoz, secretario de Organización de Comisiones Obreras en el Camp de Morvedre y Alto Palancia; Manolo Navarro, secretario de Organización de CGT en el Camp de Morvedre y Alto Palancia; y Juan Lacomba, vicepresidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Sagunto y miembro de Intersindical Valenciana en el Camp de Morvedre.

Presenta, María José Gimeno.


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