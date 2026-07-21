Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz y reclama 50.000 euros por vulnerar su derecho al honor

La batalla judicial entre Julio Iglesias y Yolanda Díaz da un nuevo paso. El artista ha decidido acudir al Tribunal Supremo con una demanda civil contra la vicepresidenta segunda del Gobierno al considerar que sus manifestaciones públicas sobre las acusaciones vertidas por dos antiguas trabajadoras lesionaron su honor y su intimidad. Además de exigir una rectificación pública, reclama una indemnización de 50.000 euros por los daños morales que, según sostiene, le ocasionaron esas declaraciones.

La acción judicial llega meses después de la polémica generada por las palabras de la ministra de Trabajo a raíz de la denuncia presentada por dos exempleadas del cantante, un procedimiento que finalmente fue archivado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al entender que no era competente para investigarlo. Ahora, el conflicto se traslada a los tribunales con nuevas reclamaciones por parte del intérprete.

Iglesias pide una rectificación pública y una indemnización

Según la demanda presentada por el cantante, su defensa considera que Yolanda Díaz incurrió en una "intromisión ilegítima" en su derecho al honor y a la intimidad personal al pronunciarse públicamente sobre un asunto que no había sido enjuiciado. Por ello, solicita que la vicepresidenta reconozca expresamente que sus manifestaciones vulneraron esos derechos, que se retracte en los mismos canales donde realizó dichas declaraciones y que le abone una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños morales.

El origen del conflicto se remonta a enero, cuando Yolanda Díaz compartió en la red social Bluesky una información sobre las denuncias de dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias y escribió que los testimonios eran "escalofriantes", haciendo referencia a presuntos "abusos sexuales" y a una "situación de esclavitud". Posteriormente, reiteró sus valoraciones durante una entrevista en RTVE. La representación legal del cantante sostiene que esas afirmaciones supusieron un juicio público que dañó gravemente su imagen y vulneró el principio de presunción de inocencia.

El procedimiento se amplía con acciones contra varios periodistas

La ofensiva judicial de Julio Iglesias no se limita a la vicepresidenta. Paralelamente, el artista también ha presentado una querella en los juzgados de Madrid contra varios periodistas de elDiario.es, entre ellos su director, Ignacio Escolar.

En esa acción penal les atribuye presuntos delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral al entender que determinadas informaciones y comentarios publicados sobre su persona contenían afirmaciones falsas que perjudicaron de forma deliberada su reputación.

El archivo de la denuncia, en el origen del enfrentamiento

El enfrentamiento judicial tiene su origen en la denuncia presentada por dos antiguas empleadas del cantante por presuntos delitos de abuso sexual. La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias al considerar que carecía de competencia para investigar los hechos denunciados, una decisión que marcó el inicio de la estrategia legal emprendida por Iglesias para defender su imagen pública.

La defensa del artista sostiene que, pese a ese archivo, distintas declaraciones públicas contribuyeron a presentar como ciertos unos hechos que nunca llegaron a ser enjuiciados, motivo por el que ahora reclama responsabilidades tanto en la vía civil como en la penal.

Yolanda Díaz mantuvo su postura

Tras conocerse las primeras acciones legales emprendidas por el cantante, Yolanda Díaz respondió públicamente asegurando que continuará defendiendo a las mujeres trabajadoras. En un mensaje difundido en Bluesky afirmó: "Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos".