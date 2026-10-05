Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre, última hora y reacciones

La acampada de Sol arranca el día pendiente de Moncloa

La acampada de la Puerta del Sol ha arrancado una semana más de protestas con la atención y la vista puesta en la posible convocatoria de elecciones, una opción que algunos manifestantes ven con escepticismo, como "pasarse el muerto", y que otros acogen como una victoria de la acampada.

Con la radio encendida y pendientes de las últimas noticias, así han amanecido algunos acampados en Sol, a la espera de la comparecencia que el presidente del Gobierno ha anunciado en el Palacio de la Moncloa. Muchos acampados esperan esta comparecencia con escepticismo, mientras que otros lo hacen con dudas y nervios.

La opción de convocar elecciones sería un "claro fracaso" del Gobierno porque mostraría que "no ha sido capaz de aprobar el programa de mínimos" que incluían los dos reales decretos y, al no hacerlo, "han sido los ciudadanos los que han echado al Gobierno", ha defendido Jorge, un estudiante que se encuentra acampado.