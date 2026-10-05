Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre, última hora y reacciones
El presidente del Gobierno anuncia la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales el domingo 29 de noviembre "para hacer más necesitamos renovar el apoyo de la gente".
Frente Amplio: el 'nuevo Sumar' anunciará el próximo 17 de octubre su candidato para las elecciones generales
En directo Actualizado a las
"Por fin": la reacción del PP al anuncio de Sánchez
El rey Felipe VI fue informado este domingo
Pedro Sánchez informó este mismo domingo al rey Felipe VI de que se iba a producir un adelanto electoral. Como cuenta Paco Panigua en Más de uno, no es necesario que vaya a informar de manera presencial a Zarzuela. Y es que los reyes parten ahora para un viaje de Estado a Finlandia.
El calendario electoral ante el anuncio de Sánchez
Juan de Dios Colmenero cuenta en Más de uno el posible calendario electoral que se abre ante el anuncio de Sánchez: El 13 de noviembre comienza la campaña, el 28 de noviembre será la jornada de reflexión. Después, al celebrarse las elecciones, antes del 24 de diciembre se tiene que constituir el nuevo Congreso de los Diputados, porque la Constitución establece que debe ser convocado dentro de los 25 días siguientes a los comicios. Después, el rey iniciará esa misma semana las consultas con los partidos para proponer candidatos para la presidencia. Se podría celebrar el debate de investidura antes de que concluya el mes de diciembre".
Latorre, sobre el anuncio de Sánchez: "Se presenta de forma plebiscitaria"
Rafa Latorre opina sobre el anuncio de Sánchez: "Lo ha anunciado Sánchez en una declaración que ha sido el primer acto de campaña de unas elecciones que se presentan, como es costumbre en Sánchez, de forma plebiscitaria, es decir, o yo o la ola ultraderechista. Ha trazado una frontera muy nítida entre el lado correcto de la historia y lo que suponemos que es el lado incorrecto, y apela a los ciudadanos a votarle a él o a equivocarse".
Termina la declaración de Sánchez
Finaliza la comparecencia de Pedro Sánchez, en la que el presidente del Gobierno ha anunciado que las elecciones generales se adelantan al próximo domingo 29 de noviembre.
Sánchez carga contra la "ola ultraderechista"
"Los españoles y españolas tenéis que decidir si sumaros a esa ola ultraderechista o deseáis que España continúe siendo un baluarte. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando, si preferís entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesta nada, cuyo único objetivo es derogar las libertades que hemos construido estos años. Confío en mis compatriotas, porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos".
Sánchez anuncia el adelanto electoral: el domingo 29 de noviembre
El domingo 29 de noviembre habrá elecciones generales, como ha anunciado Sánchez: "Ha llegado el momento de que decidamos qué futuro queréis para vosotros y vuestro país. Depende de vosotros", dice Sánchez.
"Debemos movilizarnos"
"Quedan muchas injusticias que resolver, sobre todo en desigualdad, en servicios públicos y en vivienda. Para hacer más, necesitamos renovar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas que quiere la gente. Debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría más amplia progresista y seguir transformando España".
Sánchez destaca el "esfuerzo" para convertir a España en "referente"
"Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles. Nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y para el resto de la humanidad. Apoyando a Ucrania, a la UE, a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a los tiranos y también a los especuladores, duplicando nuestras ayudas mientras otros presumían de recortarlas con su motosierra. Todo eso ha convertido a España en un referente de paz, de feminismo y de prosperidad, y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos que ha tenido un Gobierno en nuestro país. Es un hecho, no es una opinión, que ha sido posible gracias a la entrega de los trabajadores y empresarios. También ha sido posible a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias que han sabido ver más allá de sus posturas, y también a esa mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma".
Sánchez saca pecho de datos económicos
"Estos años, España se ha convertido en la economía que más crece de toda la Unión Europea. Nuestros niveles de desigualdad y pobreza han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra. Con esfuerzo y diálogo hemos logrado ampliar becas, ayudas a la dependencia o la cartera del servicio de salud. También hemos modernizado nuestra industria a través de la culminación de los fondos next generation".
Sánchez repasa la legislatura
"Las urnas decidieron volver a apostar por un Gobierno de coalición progresista. Lo hicieron para que España siguiera avanzando. Lograrlo no ha sido fácil, en esta legislatura nos han tocado emergencias inéditas. Hemos tenido que trabajar con un Congreso muy bronca, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido que batirnos con élites económicas que no se presentan a las elecciones y lidiar con la peor oposición posible. Que no ha parado de bloquear medidas, de cuestionar nuestro sistema electoral".
Comienza la declaración institucional
Aparece Pedro Sánchez en la señal de vídeo. Desde las puertas de Moncloa, el presidente del Gobierno hablará sobre un posible adelanto electoral tras el rechazo del Congreso a sus decretos de vivienda.
Cinco minutos para la declaración institucional
Queda muy poco para que comience la declaración institucional de Sánchez desde Moncloa. Sigue en directo la comparecencia del presidente del Gobierno en Más de uno y también aquí en ondacero.es, con un streaming de vídeo con lo que tenga que decir el líder del Ejecutivo.
La acampada de Sol arranca el día pendiente de Moncloa
La acampada de la Puerta del Sol ha arrancado una semana más de protestas con la atención y la vista puesta en la posible convocatoria de elecciones, una opción que algunos manifestantes ven con escepticismo, como "pasarse el muerto", y que otros acogen como una victoria de la acampada.
Con la radio encendida y pendientes de las últimas noticias, así han amanecido algunos acampados en Sol, a la espera de la comparecencia que el presidente del Gobierno ha anunciado en el Palacio de la Moncloa. Muchos acampados esperan esta comparecencia con escepticismo, mientras que otros lo hacen con dudas y nervios.
La opción de convocar elecciones sería un "claro fracaso" del Gobierno porque mostraría que "no ha sido capaz de aprobar el programa de mínimos" que incluían los dos reales decretos y, al no hacerlo, "han sido los ciudadanos los que han echado al Gobierno", ha defendido Jorge, un estudiante que se encuentra acampado.
Nueva cumbre de Sumar este lunes
Los ministros y dirigentes de Sumar, Más Madrid, IU y Comuns volverán a mantener una reunión este lunes ante la posibilidad de adelanto electoral tras el rechazo de los decretos de vivienda y continuar dando pasos en su proyecto conjunto 'Frente Amplio', tras acordar el lanzamiento de su candidatura y la presentación oficial de su cabeza de lista.
Esta cumbre tendrá un formato ampliado a todos las formaciones presentes en el grupo parlamentario o aliados políticos dentro del socio minoritario del Ejecutivo, por lo que se ha invitado a partidos como Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca o Verdes Equo.
Tras este encuentro, comparecerán al mediodía ante los medios de comunicación la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, el titular de Cultura, Ernest Urtasun (Cultura), el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, y la portavoz parlamentaria en el Congreso y co-coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero.
Sira Rego suspende un desayuno informativo en el Ateneo
La Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha suspendido el desayuno informativo que tenía previsto a las 9.30 horas de este lunes en el Ateneo de Madrid, según han confirmado fuentes de su departamento.
La suspensión se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado una comparecencia institucional para las 9 horas de este lunes en la que está previsto que anuncie su decisión sobre si adelanta o no las elecciones generales.
El Gobierno de Castilla-La Mancha reclama elecciones
Julia Otero ha entrevistado a José Manuel Caballero con motivo de la VIII Fiesta de la Vendimia, conversación en la que ha analizado la calidad de una vendimia adelantada por el cambio climático. Asimismo, en el marco de la actualidad política, ha defendido la convocatoria de elecciones generales tras la caída de los dos decretos de vivienda.
La opinión de Rafa Latorre sobre la posible convocatoria electoral de Sánchez
El director informativo de Más de uno expone en su monólogo toda la idiosincrasia que rodea al presidente del Gobierno ante el ruido de los tambores electorales y lo que supondría un regreso a las urnas para su partido y para sus competidores electorales.
Sánchez anula su presencia en la inauguración del Congreso Nacional de la Empresa Familiar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anulado su presencia en la inauguración del Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que comienza este lunes en Madrid. Sánchez tenía previsto inaugurar el encuentro a las 9:30 horas pero ha decidido cancelar su asistencia y comparecer media hora antes en el Palacio de la Moncloa para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes sobre vivienda.
Además del Congreso de Empresa Familiar, en la agenda de Sánchez también figuraba para este lunes la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, a las 11:00 horas, en la que, en principio, mantiene su presencia.
Un 99% de probabilidades de elecciones anticipadas
Fuentes del Gobierno admitían el viernes que no se podía descartar ninguna opción, incluido el adelanto electoral, que algunas voces dentro del Consejo de Ministros venían apuntando para el caso de que decayesen los decretos, tal como ha ocurrido finalmente.
Concretamente llegaban a dar un 99% de probabilidades a que Sánchez convocase a las urnas de inmediato si decaían los decretos, que incluían la prohibición de los desahucios, la limitación de la compra de vivienda a fondos buitre, así como ayudas a la compra y bonificaciones fiscales para propietarios.
El 'no' a los decretos, punto de inflexión
Durante todo el fin de semana se ha apuntado la posibilidad de este adelanto electoral tras el rechazo en el Parlamento el pasado viernes, en sesión extraordinaria, de los dos Reales Decretos Ley para facilitar el acceso a la vivienda con los votos de PP, Vox y Junts.
Sánchez comparecerá a las 9:00 horas para desvelar si adelanta o no las elecciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes a las 9:00 horas en el Palacio de la Moncloa para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes sobre vivienda. Sigue en directo su comparecencia desde Onda Cero y también en ondacero.es.