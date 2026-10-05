Ayuso pide a la gente que "ni se le ocurra votar por correo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado acerca del adelanto de los comicios anunciado por el presidente Sánchez esta mañana. En un desayuno informativo celebrado en la capital, la presidenta ha explicado la decisión del presidente, achacando que "no le dan los números", y ha criticado la postura del presidente tratando de "victimizarse".

"Solo ha mentido nuevamente desde ese mitin que acaba de ofrecernos en la Moncloa por no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo", ha destacado.

Por otro lado, Ayuso ha celebrado el "fin de la farsa", destacando que se trata de una oportunidad para desalojar de la Moncloa a la "maquinaria totalitaria" que, a su juicio, había instalado Sánchez en el Gobierno.

Y es que para Ayuso, Pedro Sánchez es el presidente "más amoral" que ha tenido el país ya que ha realizado "ataques directos a la prosperidad, la riqueza y las empresas". "España está siendo pisoteada y devastada a gran velocidad", ha subrayado.

La presidenta pide a los ciudadanos que no voten por correo

Una de las mayores declaraciones de la presidenta durante su discurso ha sido la petición a los ciudadanos para que "ni se les ocurra" votar por correo de cara a las elecciones, dejando caer una posible "adulteración".

Ayuso ha vuelto a poner el foco en las regularizaciones en el censo actual, asegurando que Feijóo estará "pendiente de la adulteración" de censos dando "todas las batallas" en defensa de la democracia.

Según la presidenta, la Comunidad de Madrid es una de las regiones en que más crece el censo por la denominada 'ley de nietos', un asunto que desde el Gobierno regional han llevado ante la Junta Electoral Central (JEC) para pedir que se tuviera en cuenta la última residencia y no solo el arraigo en el censo electoral de residentes ausentes (CERA).

Aunque ha afirmado que no van a meter "la mano en la urna", Ayuso ha avisado de la posibilidad de que el Gobierno utilice estas regularizaciones respecto al reparto de escaño entre provincias. Su advertencia se basa en la posibilidad de que el PSOE elija a qué sitio va cada elector.

"Tú puedes decir, pues mire, me quedan, según el recuento de voto, en la memoria de voto de las últimas elecciones, 30 en León para el escaño a la izquierda, me quedaban 20 en Soria para el escaño al PSOE. Entonces, como ellos pueden asignar a dedo la circunscripción si el elector no elige cuál, pues ahí tienes el asunto", ha indicado.

Todo el apoyo para Feijóo

La convocatoria de elecciones supone una oportunidad para España para el cambio. Un cambio que estaría liderado por Alberto Núñez Feijóo, el cual ganará las elecciones, tal y como ha sostenido Ayuso.

La presidenta se ha mostrado confiante en que el centro derecha "se una" entorno al líder del PP para evitar que España "entre en una senda desconocida y sin retorno".

No obstante, en su intervención ha augurado una campaña "sucia y desmedida" puesto que el presidente no tiene nada que hacer electoralmente. "Solamente Sánchez se encuentra cómodo en elecciones porque es un maestro de la utilización obscena del poder, aparecerá en todos los medios de comunicación a los que ha dado la espalda durante toda la legislatura con la pulserita LGTBI para decirnos que es una víctima", ha apuntado.