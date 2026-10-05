VOTA: En el día del anuncio de convocatoria electoral el 29 de noviembre, ¿tiene decidido el sentido de su voto?

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Madrid |

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En el día del anuncio de convocatoria electoral el 29 de noviembre, ¿tiene decidido el sentido de su voto?

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