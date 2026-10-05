Latorre, sobre la posible convocatoria electoral de Sánchez: "Es aun peor esperar o enfrentarse al vuelco sociológico que se avecina"

Segundo dramita de este mandato, ¿será el último? El primero… recuerden… los cinco días después de la carta se resolvieron con una visita al Rey y luego, de regreso a la Moncloa. Lo que ocurre es que en Ferraz, Santos Cerdán interpretó la peripecia como una llamada a la acción y eso le llevó a montar el sicariato con Leire Díez.

Lo de hoy… pues a saber… pero conviene recordar dos principios bastante elementales. Ni unas elecciones son una amenaza ni el destino del país puede estar sometido a las necesidades puntuales de una persona.

Es que hoy hay periódicos que usan esos términos: "amenaza con elecciones", dicen. Leo en La Razón que son Oscar Puente y Patxi López los que se dedican a filtrar que habrá elecciones. Pedro Sánchez hace tiempo que perdió la confianza de las Cámaras. De hecho lleva toda la legislatura sin el sustento de una mayoría. Reunió los votos suficientes para la investidura gracias al pago de una amnistía para los independentistas del procés y desde entonces se dedica a la ocupación física del poder, cuyo principio y fin es evitar la alternancia.

Hoy hasta los medios oficialistas coinciden en que el único vector de decisión de Pedro Sánchez es su interés particular. Nadie especula con qué será lo mejor para España, sino si hay eso que llaman «ventana de oportunidad» para el PSOE. El interés nacional es un asunto proscrito del debate público.

¿Qué es la ventana de oportunidad? Muy sencillo. Nadie cree que pueda volver a gobernar, lo que se plantea es si de aquí hasta que legalmente tenga que convocar se va a dar un contexto más favorable para el PSOE. Es decir, si es peor esperar.

Y en la reflexión influirán mil circunstancias, pero tendrán un peso especial las judiciales. Basta recordar que los dos muñidores del acuerdo de la investidura son José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán. También que ya ha terminado la instrucción del caso Begoña Gómez y que su mujer está camino de un juicio ante un jurado popular.

Pero sean cuales sean las razones, unas elecciones no son un amenaza. Es la forma en la que los ciudadanos eligen a sus representantes. Porque a los ciudadanos no los representan activistas acampados en las plazas sino los representantes que eligen en sus circunscripciones. Esos mismo que el otro día tumbaron los decretos de vivienda en el Congreso.

Y hay una hipótesis, esta sí puramente antidemocrática que empieza a cobrar una inquietante verosimilitud. El primero en esbozarla fue Juanma Romero en El Independiente, a cada cual lo suyo. Ahora ya casi todos los medios la manejan con alegría.

La idea sería convocar elecciones y volver a llevar los decretos al Congreso. Y dirán, ¿Cómo es eso, si las cámaras estarían disueltas? Pues precisamente por eso. Porque sería la Diputación Permanente la que se encargaría de aprobarlos y ahí tiene mayoría el PSOE.

Unas elecciones no pueden ser una amenaza. Esto en cambio es netamente antidemocrático, porque un gobernante no puede hacer maniobras para eludir la voluntad de la cámara. Porque legislar así es de autócrata y porque los procedimientos en democracia son fundamentales. Sacar leyes por la puerta de atrás del Parlamento es un fraude, pero ya ven que la posibilidad del fraude se esgrime con toda naturalidad sin que nadie la desmienta. De hecho, casi se percibe un orgullo en este proceder, quizás porque siempre pensaron que el fin justifica los medios.

No solo hay un Congreso con una mayoría contraria a los decretos del Gobierno sino que es muy probable que el Congreso de la próxima legislatura, si se convocaran hoy las elecciones, sería aún más contrario a esos decretos. Porque en lo que deciden hoy todas las encuestas es en que el PP ganaría las elecciones y que junto a Vox superaría los 200 diputados. Hoy se publican varias encuestas. En la de EL MUNDO (de Sigma-Dos) la suma de PP y VOX les llevaría a superar ampliamente la barrera de la mayoría absoluta con 203 escaños. En la de EL ESPAÑOL (Sociométrica) llegarían a los 205 diputados. Vox casi duplicaría su peso en el hemiciclo ( de 33 a 63 escaños).

¿El PSOE resiste? Bueno, lo que hace el PSOE es quedarse con toda la izquierda porque Sumar pasaría a la irrelevancia. Ahora le han entrado las prisas a los de Sumar y dicen que el 17 de octubre presentarán al candidato de lo que se llamará Frente Amplio. Ustedes ya sabe que estos adjetivos suelen terminar sonando irónicos. Izquierda Unida, por ejemplo. Y ahora Frente Amplio, cuando seguramente será un Frente bastante estrecho.

Claro, todos a la izquierda de Sánchez le piden que no convoque elecciones. Porque no tienen tiempo de armar una candidatura con un mínimo de competencia electoral. Hasta el 17 de octubre no se conocerá el nombre.

Pero, miren, solo un detalle hablando de encuestas.

El PSOE suele fiar su suelo electoral a Cataluña. Perdido Andalucía, Cataluña es hoy su bastión electoral. La encuesta de La Vanguardia de este fin de semana más que un sondeo es un tensor del momento sísmico, porque no informa de un cambio sociológico sino más bien sismológico.

Es que el PSC de Illa perdería 12 escaños, pasaría de 42 a 30, y empataría con… Alianza Catalana de Silvia Orriols. Alianza Catalana, la extrema derecha independentista.

¿A esto se llama ventana de oportunidad? Generalmente lo de la ventana de oportunidad es una cursilada, pero es que en esta ocasión además es solo un síntoma de desesperación. A ver cómo termina el psicodrama. Permanezcan atentos.