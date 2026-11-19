Lo normal es que ante lo que dice Carles Puigdemont un español sienta vergüenza. Desde luego su entrevista en El Mundo es el epitafio perfecto para la legislatura que nació con la amnistía. El narra una historia humillante acerca de cómo el PSOE se arrastró hasta Waterloo poniendo al Estado en almoneda para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

Todos, el primero Carles Puigdemont, y desde luego Pedro Sánchez, sabían que esa investidura a cambio de la amnistía inauguraba una legislatura inviable… pues inviable es un gobierno que no cuenta en realidad con el apoyo de las cámaras.

Pero a Pedro Sánchez le bastaba con la ocupación física del poder y lo que quería Carles Puigdemont era la impunidad, por un lado, y erosionar la democracia que lo había puesto en fuga por otro. De la colusión de ambos intereses surge el mandato que ahora se extingue, que agota sus últimos días.

El titular es lo suficientemente elocuente: "Aproveche la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España". De Puigdemont se puede decir que ha cometido muchas traiciones… la más importante, la traición al pacto constitucional, pero todo lo que dice se compadece con los hechos y lo cierto es que conserva más credibilidad de la que puede exhibir Pedro Sánchez.

Él dijo que haría un referéndum y trató de hacerlo. Incluso fue de una sinceridad desgarradora cuando le dijo en privado a Mariano Rajoy aquello de: "Yo sé que tú no puedes permitírmelo pero lo voy a hacer igual".

Bien, Carles Puigdemont ha revelado por primera vez la negociación secreta que hubo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y cuenta que fue mucho más fácil de lo que él creía. Le dice a Esteban Urreztieta que todo fue más fácil de lo que pensaban.

Claro… porque sabiendo que había perdido las elecciones y que para ser investido sería imprescindible Junts y perfectamente consciente de cuáles iban a ser las condiciones, Pedro Sánchez dijo la misma noche electoral del 23J: «Somos más». «Somos», en plural. En un plural que incluía a Carles Puigdemont.

Junts y Carles Puigdemont pasaron a formar parte de una ilusoria mayoría progresista, el mismo día que sus votos fueron necesarios para investir y la primera factura para pagarlos fue la amnistía, una ley que tensaba al máximo las costuras del Estado de derecho y que en última instancia suponía hacer una transacción innoble de impunidad a cambio de apoyo en una votación parlamentaria. Luego vinieron el resto de facturas, porque esta solo pagaba una votación parlamentaria, la de la investidura.

Sánchez en Espejo Público

Ayer Sánchez estuvo en Espejo Público donde Susanna Griso le hizo una magnífica entrevista. Dio muchos titulares pero hay uno aparentemente inocente, que parece la típica frase del candidato y que sin embargo encierra algo más.

¿Qué cabe bajo la denominación progresista? ¿Qué cabe? Pues evidentemente lo que él necesite para ser investido.

¿Para qué? Pues atendiendo a los antecedentes, para la ocupación física del poder. Porque uno de los hitos que deja esta legislatura extinguida es que el gobierno no ha presentado siquiera un proyecto de Presupuestos a las cámaras. Y no tener las cuentas actualizadas tiene sus consecuencias como admitió cinco minutos antes de dimitir Óscar Puente, cuando en la Diputación Permanente sacó un papel con la inversión en mantenimiento y dijo «oiga, hasta aquí he llegado y si quieren más inversión habría que tener otras cuentas»

Sánchez le ha vuelto a despreciar la necesidad de los Presupuestos. A pesar de lo reconocido por Puente y de las terribles consecuencias del deterioro de la red ferroviaria.

Claro que si hablamos del accidente de Urda, lo más impactante d es la distancia afectiva con la que Sánchez justifica su ausencia de los funerales de las víctimas.

No, mire, el dinero hay que invertirlo en mantenimiento, no en indemnizaciones, porque los familiares de las víctimas quisieran no haber cobrado jamás el dinero de la indemnización.

La entrevista ha tenido la virtud de repasar todas las anomalías democráticas de este mandato y una no menor, de hecho una crucial es la relación con la Justicia. Porque el presidente del. gobierno no solo se ha concedido la potestad de determinar qué procedimientos judiciales son correctos y cuáles no lo son. Cuáles son ficticios. Es más, qué sentencias son justas y qué sentencias no lo son. Sentencias firme del Supremo como la de Álvaro García Ortiz.

A Álvaro García Ortiz le esperará a buen seguro un indulto en uno de los últimos Consejos de Ministros de su mandato que ha hecho de la discrecionalidad la norma. El indulto es una gracia de la que dispone el Gobierno pero no para premiar a los amigos, a los socios, para comprar apoyo parlamentario, ni siquiera para corregir las sentencias que no le gustan al gobierno. Porque hasta el indulto tiene sus condiciones y su concesión supone la aceptación de la condena y el arrepentimiento del reo, condiciones que no se dieron en el caso de Junqueras ni se darán en el de Álvaro García Ortiz.

A Carles Puigdemont le ofrecieron primero el indulto, lo hicieron durante meses, en aquella legislatura en la que juraban que jamás aprobarían una amnistía y aseguraban que ese rechazo de la amnistía era la garantía que tenían los españoles de que no se habían rendido a los independentistas. 7 votos hicieron posible lo imposible.