El vicepresidente de Castilla-La Mancha reclama elecciones: "La respuesta a la frustración ciudadana no puede esperar unos meses"

La vendimia se ha adelantado entre diez y quince días respecto a las habituales fechas en Castilla-La Mancha, una circunstancia que José Manuel Caballero ha relacionado directamente con los efectos del cambio climático. El vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha ha explicado en Julia en la onda que la campaña ha sido algo más corta, pero ha subrayado que la uva recogida es muy sana y de una "magnífica" calidad, por lo que la región confía en producir "excelentes caldos y vinos".

Este adelantamiento de la campaña obliga tanto a bodegas como a cooperativas a reorganizar sus tareas y dar prioridad a los sistemas de refrigeración para conservar las uvas en mejores condiciones. De hecho, Caballero ha explicado que en algunos casos la recogida se realiza por la noche para evitar así las altas temperaturas.

El peso económico y social del sector vitivinícola

Castilla-La Mancha es la principal región productora de vino en España y la comunidad que exporta más vino. De hecho, la mitad del vino español es castellano-manchego y también lo es la mitad del que se vende en el extranjero. El sector vitivinícola tiene un enorme peso económico y social en la comunidad.

Según los datos aportados por el vicepresidente:

Unas 80.000 personas "viven del vino directamente".

"viven del vino directamente". Hay 500 bodegas y cooperativas .

. El impacto económico ronda los 2.000 millones de euros .

. Unas exportaciones de 440 millones de euros en facturación, según las cifras de julio.

en facturación, según las cifras de julio. El sector representa el 5% del PIB de la región.

de la región. Contribuye a fijar población en los pueblos: "Aquellos pueblos que tienen viña tienen menos problemas de despoblación que los que no la tienen".

Caballero también ha destacado que la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno permite trabajar en condiciones de legalidad y dignidad: "Era una preocupación de agricultores en las campañas anteriores, que no tuvieran regularizada su situación y no pudieran trabajar. El que se haya producido este proceso tan importante encaja con lo que hace un año reivindicaban organizaciones como ASAJA. El Gobierno escuchó y es una realidad porque ha permitido que los que ya estaban en España pudieran tener la oportunidad de trabajar".

La caída del consumo del vino como principal reto

Durante la entrevista, ha advertido de que el principal reto del sector es la caída existente en el consumo de vino, ya que España ha pasado de consumir cerca de once millones de hectolitros a unos diez en los últimos años. ¿El motivo? Ha explicado que, en parte, sería por la aparición de unas nuevas generaciones de jóvenes que están más alejadas de la cultura tradicional del vino: "El reto que tiene el mundo del vino es generar productos que encajen con el gusto que tienen las nuevas generaciones". Adaptar el producto a sus gustos mediante nuevas variedades, formatos y presentaciones.

"En este asunto del consumo del vino y el alcohol hay cierta hipocresía social porque cuesta decir la verdad: que mientras dejan de consumir un producto como el vino, consumen alcoholes de mayor graduación con efectos más nocivos", ha afirmado. Por ello, ha defendido que consumir vino con moderación "tiene tendencia a ser favorable para la salud".

"Es el momento" de convocar elecciones

Casi al final de la entrevista, la conversación se ha dirigido hacia el panorama político que vive nuestro país en este momento, con dos decretos de vivienda tumbados en el Congreso y un presidente del Gobierno reflexionando sobre si convoca o no elecciones generales. "Creo que es el momento", explica el vicepresidente, "hay que dar una respuesta a toda esa gente que se ha quedado frustrada" por la caída de los decretos. En su opinión, la respuesta "no puede ser esperar unos meses", sino que se tiene que llamar a las urnas y que los españoles se pronuncien sobre el primer problema, según las encuestas.

También ha considerado que unas elecciones ayudarían al PSOE a centrar el debate en las propuestas y permitirían que las próximas elecciones autonómicas y municipales se ocuparan de los asuntos propios de comunidades y ayuntamientos: "Hay que despejar el horizonte para que en las elecciones del 23M no hablemos de política nacional".

El problema de la vivienda

Por último, Caballero se ha referido al problema de la vivienda a raíz del caso de Rosario, una mujer de 80 años amenazada con abandonar su casa en Toledo. Ha precisado que no se trataba de un desahucio judicial, sino de la finalización de un contrato porque los propietarios de la vivienda querían tener acceso a la vivienda: "No se trata de un fondo buitre, sino de una familia que tiene una vivienda".

Sobre esta reflexión, ha opinado que el problema de la vivienda es muy complicado porque "los inquilinos tienen derechos y hay que respetarlos", pero "también hay que saber que los propietarios también tienen algunos derechos". Lo que hay que hacer es buscar "intereses comunes" evitando la confrontación y el conflicto.

"Nadie se puede engañar, el problema de la vivienda no se soluciona de hoy para mañana. Construir una vivienda lleva un tiempo mínimo de uno o dos años. Este debe ser un compromiso de toda la sociedad desde el diálogo y desde evitar el conflicto", ha concluido.