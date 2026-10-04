Frente Amplio: el 'nuevo Sumar' anunciará el próximo 17 de octubre su candidato para las elecciones generales

Los partidos de Sumar han anunciado que el próximo 17 de octubre lanzarán oficialmente su candidatura a las próximas elecciones generales y desvelarán a su cabeza de lista, con independencia de que se convoquen o no comicios anticipados, algo por lo que Pedro Sánchez anunció esta semana que está reflexionando al respecto. Además, confirman que la marca para esos comicios será 'Frente Amplio'.

Este anuncio, al margen de unas elecciones anticipadas, se ha llevado a cabo por la creciente desesperación de los españoles ante la crisis de la vivienda. "Se convoquen elecciones o no, desde el Frente Amplio vamos a seguir trabajando para hacernos cargo de las demandas de la calle y proteger a todos aquellos para los que su casa no es una fuente de tranquilidad sino de inseguridad", han agregado desde Sumar, quienes han asegurado que están "preparados para cualquier escenario". Además, han reivindicado que son la izquierda que será "imprescindible para revalidar el Ejecutivo".

Sumar, a la espera de un candidato

Por el momento, los partidos de Sumar siguen sin anunciar quién será su candidato para las elecciones generales, aunque ya pone fecha definitiva para resolver esa incógnita. Solamente hay especulaciones, pero uno de los nombres que más resuena en la izquierda es la de la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, quien ha frenado estas hipótesis para recalcar que solo piensa en su candidatura para Madrid.

En cambio, otras voces han subrayado que hay otro favorito y es el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha sonado también como referente electoral. El próximo paso de Sumar será mantener un encuentro más ampliado con sus aliados como Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca para, más tarde, comparecer y anunciar el candidato elegido.