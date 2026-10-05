Los medios internacionales se hacen eco de la convocatoria electoral de Sánchez y lo achacan a la crisis de la vivienda

El anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre no ha pasado desapercibido en los medios de todo el mundo, siendo uno de los asuntos que centran este lunes la información internacional.

En su edición digital, Euronews señala que Sánchez ha convocado elecciones anticipadas "tras la derrota en materia de vivienda", pero recordando también “la crisis migratoria en Ceuta y los casos de corrupción que involucran a figuras cercanas a su partido aumentaban la presión sobre su gobierno". La británica BBC titula que el presidente español "convoca elecciones anticipadas tras las protestas por la vivienda". El británico The Guardian señala también en su titular al “fracaso de la ley de vivienda” como culpable de esta nueva situación. The Independent recuerda que esta convocatoria electoral se ha precipitado por las multitudinarias protestas en España. Y Reuters añade que “varios dirigentes destacados del PSOE han afrontado acusaciones de corrupción en el último año -lo que ha hundido el apoyo al partido- que ha oscilado entre el 26 y el 31 % durante su mandato”.

France 24 admite que enfrentarse ahora al electorado puede ser arriesgado

En la misma línea que el diario francés Le Monde, que recuerda que el pasado viernes “los legisladores rechazaron las medidas de emergencia presentadas en un intento por contener la ira y las protestas a nivel nacional por el problema de la vivienda". La agencia de noticias France 24 va más allá y reconoce que el hecho de que Sánchez se enfrente al electorado ahora, en este momento, “podría ser arriesgado, ya que el Partido Socialista va por detrás en las encuestas de opinión".

En Italia, la agencia de noticias ANSA recoge íntegramente la declaración institucional de Pedro Sánchez. E Il Giornale d'Italia destaca en su subtítulo que “el PP parte por delante en las encuestas y que los socialistas están en dificultades”, y recuerda que la legislatura terminaba de forma natural en julio de 2027.

Bloomberg, además de a la vivienda, lo achaca a los reveses y escándalos del gobierno de Sánchez

Los medios norteamericanos, como ABC News, no son menos y sitúan el origen de la convocatoria electoral en "la indignación pública por el desahucio televisado de una mujer de 87 años", y lo ilustra con un vídeo de la policía disolviendo a los manifestantes en Valencia. La CNN explica hoy que Pedro Sánchez convoca elecciones en noviembre en medio de las crecientes protestas por la vivienda. O Financial Times que reconoce este lunes que “la decisión de celebrar una votación el 29 de noviembre se produce tras la derrota del gobierno en la legislación destinada a poner fin a la crisis de la vivienda". Por su parte, la CNBC se centra en el desahucio de Maricarmen y en las acampadas de la Puerta del Sol de Madrid. La agencia Bloomberg habla del “fracaso del plan de vivienda” del gobierno español, perose centrar en los reveses y escándalos que han debilitado su posición en casa.

Y, entre otros muchos, Al Jazeera también explica que "Pedro Sánchez anuncia elecciones anticipadas en medio de la crisis inmobiliaria, y después de que el parlamento rechazara las medidas de ayuda a la vivienda propuestas por su gobierno minoritario".