La gestión de la crisis de Ceuta y los casos de corrupción siguen desgastando al Gobierno de Sánchez

2027 es año electoral y las encuestas siguen reflejando la ventaja del bloque de la derecha en las próximas elecciones. Una mayoría que confirma el último barómetro de Celeste Tel, que sitúa como ganador al PP de Feijóo, al que otorga 147 escaños, refleja el sondeo también el desgaste del PSOE y de sus socios de Sumar y el avance de VOX, que prácticamente duplica el número de escaños obtenidos en el 23.

Según revela el último estudio electoral de expectativa de voto al Congreso de los Diputados, el Partido Popular sería el partido más votado en las elecciones generales de 2027, con el 33,9% de los votos, lo equivalente a 147 escaños. En comparación con lo obtenido en las anteriores elecciones generales, el PP obtendría prácticamente el mismo porcentaje (33,3% en 2023 a 33,9% en 2027), aunque supondría un aumento de 10 escaños (137 en 2023 frente a 147 en 2027).

Por otro lado, el Partido Socialista se vería perjudicado por las distintas tramas de corrupción que golpean a la organización, además de la pésima gestión de la crisis migratoria vivida en Ceuta. En datos, el PSOE pasaría de 121 escaños a 101. En porcentaje de voto, el partido liderado por Pedro Sánchez pasaría del 31,9% en 2023 a un 25,4% en estas elecciones generales, una bajada más que notable.

La subida de Vox y el declive de Sumar

Acompañando a los dos partidos mayoritarios se encontraría la formación liderada por Santiago Abascal, que, según revela Celeste-Tel, rondaría los 62 escaños. Esta subida supone un aumento de prácticamente el doble de escaños tras los 33 obtenidos en 2026. En porcentaje de voto, el 12,5% logrado en 2023 se vería favorecido en un 17,8% este 2027.

Por su parte, Sumar presentaría un declive rotundo respecto a 2023, cuando obtuvieron un total de 31 escaños (12,4%). Según la encuesta del 22 de septiembre de 2026, la formación de Yolanda Díaz conseguiría apenas seis escaños, un 5,1% de los votos totales.

La polarización de los votantes y la abstención de muchos otros suponen un factor clave a la hora de analizar este crecimiento, con temas como la crisis migratoria de Ceuta o la acumulación de casos de corrupción del Partido Socialista como principales motivos de esto.