El paro asciende en 23.587 personas en septiembre pero registra la cifra más baja de este mes desde 2007

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 23.587 personas con respecto al mes de agosto, tal y como señalan los datos mostrados este viernes desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que destaca que se trata de una subida dentro del promedio de los meses de septiembre de la serie.

Tras el ascenso de septiembre, el número total de desempleados se situó en 2.37 millones, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en este mes desde 2007.

De este total, a finales de septiembre constaban 56.476 personas en paro inscritas tras acogerse a la regularización extraordinaria y el 52% llevaban menos de un mes inscritas en el SEPE.

Díaz señala el aumento de paro por la regularización de migrantes

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que el aumento de las cifras de paro registrado se debe "fundamentalmente al efecto de la regularización llevada a cabo por el Gobierno" y ha explicado que "cientos de miles de vecinos y vecinas que vivían y trabajaban en España ahora se dan de alta tanto en la Seguridad Social como en el desempleo". Asimismo, Díaz ha destacado que la cifra se ha mantenido, una vez más, por debajo de los tres millones.

En su valoración de los datos del mercado laboral del noveno mes del año, la ministra ha considerado que se trata de "una noticia excelente" que demuestra que "generar derechos mejora la economía y es bueno también para las empresas".

Así, ha puesto en valor que el paro registrado se ha reducido en 42.160 personas en el último año, mientras que el desempleo femenino se mantiene en su nivel más bajo para un mes de septiembre desde 2008. También ha destacado que la afiliación femenina aumentó en septiembre en 90.860 mujeres, hasta superar los 10,5 millones.

Además, la ministra ha avanzado que el Ejecutivo "va a volver a subir el SMI" y ha anunciado que sacará adelante la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Registro Horario.

La afiliación a la Seguridad Social sigue en aumento

Por su parte, la afiliación media a la Seguridad Social aumentó en 92.327 personas en septiembre, alcanzando así los 22.43 millones de cotizantes, siendo este el mayor incremento para este mes de toda la serie histórica.

Este aumento llega después de un incremento de empleos con la regularización extraordinaria de migrantes y un repunte de más de 60.000 ocupados en la educación por el inicio del curso escolar.

Del total de los afiliados, 3,6 millones son trabajadores extranjeros, lo que supone un total de 84.220 más que en agosto, lo que justifica el proceso de regularización extraordinario y evidencia la subida del empleo extranjero.

Así lo reflejan los datos aportado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que muestran una subida de la afiliación de 739.888 personas en los últimos 12 meses, es decir, un alza del 3,41%.