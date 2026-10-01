Entra en vigor el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina, aunque su precio sigue "en máximos anuales"

Este jueves 1 de octubre entra en vigor el descuento sobre el impuesto de hidrocarburos. De los 5 céntimos de descuento por litro actuales se pasa a 20, tal y como recoge el real decreto ley de medidas para afrontar las consecuencias del conflicto en Irán publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El diésel, por su parte, mantiene el descuento actual de 20 céntimos, mientras que la medida ayudará a los conductores que echen gasolina, ya que ahora en septiembre el descuento era, tan solo, de 5 céntimos.

Un descuento que se rebaja progresivamente hasta diciembre

Sin embargo, a partir de noviembre, el descuento empezará a descender, como pasó anteriormente. El mes que viene el descuento pasará de 20 a 13 céntimos y en diciembre a 6 céntimos. Si bien, podría recuperarse el descuento de 20 céntimos si la gasolina o el gasóleo se encarecen más de un 15%.

Si esto ocurre en septiembre, el descuento será de 20 céntimos en noviembre y 13 céntimos en diciembre, y si la subida se produce en octubre, la ayuda será de 20 céntimos en diciembre. Esto se determinará en función de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC).

La gasolina fue en agosto un 11% más barata

A pesar de la buena noticia que supone la entrada en vigor de este descuento, la realidad es que el precio de la gasolina sigue "en máximos anuales". Según el último registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), este martes el precio medio de la gasolina era de 1,934 euros el litro, un 11,6% más caro que el 31 de agosto.

"Estamos ante un tercer paquete de medidas de apoyo que supone en su conjunto un gran esfuerzo presupuestario", ha remarcado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha insistido en que este real decreto combina "protección inmediata, seguridad energética, eficiencia y competitividad", con un coste total de los tres decretos de más de 12.000 millones de euros.

Varios grupos critican las medidas y las consideran insuficientes

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha expresado su disconformidad con el nuevo paquete de medidas, porque creen que lo adecuado sería que las medidas llegaran directamente a los transportistas. Por su parte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) cree que los descuentos son "claramente insuficientes".

Este jueves también entra en vigor la limitación a la subida de la tarifa regulada del gas, que en el cuarto trimestre no podrá aumentar más de un 15%, y de la bombona de butano, cuyo precio quedará congelado en un máximo de 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027.