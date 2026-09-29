Cuándo conviene echar gasolina tras la prórroga de los descuentos de carburante aprobada por el Gobierno

El Gobierno ha hecho oficial la prórroga de los descuentos a los carburantes tras la subida acusada de las últimas semanas. El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el acuerdo donde se amplían estas ayudas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Con ello, el Ejecutivo trata de paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo. Y es que según ha explicado el ministro, gracias a estas medidas se ha combatido el 50% del aumento de precios.

Una vez confirmada la prórroga, muchos ciudadanos se preguntan cuál es el momento perfecto para repostar. Las gasolineras muestran como los precios del diésel y la gasolina se encuentran disparados, por lo que elegir bien el momento para llenar el depósito permitiría ahorrar dinero.

¿Cuándo es recomendable echar gasolina?

El Consejo de Ministros ha aprobado este mediodía el descuento sobre el impuesto de hidrocarburos hasta final de año. Un descuento que alcanza los 20 céntimos por litro y que entrará en vigor a partir del próximo jueves 1 de octubre.

El anterior paquete de medidas tenía vigencia hasta el 30 de septiembre, por lo que no será hasta el nuevo mes cuando se apliquen los descuentos recientemente aprobados.

No obstante, no todos los conductores se verán igual de beneficiados. Y es que en este mes de septiembre, el descuento es de 5 céntimos por litro de gasolina y 20 céntimos por litro de diésel.

Por ello, aquellos con un vehículo gasolina deberían esperar hasta este jueves para repostar, puesto que a partir de ese día el descuento asciende desde los 5 céntimos actuales hasta los 20 aprobados. En el caso del diésel, los ciudadanos no notarán el descuento puesto que la prórroga mantendrá los precios actuales.

Una ayuda que decrecerá con el paso de los meses

Tal y como ha explicado el ministro de Economía, la rebaja del impuesto a los hidrocarburos irá descendiendo con el paso de los meses hasta llegar al 31 de diciembre. En este caso, el descuento partirá desde los 20 céntimos pero decrecerá en noviembre, alcanzando los 13 céntimos, hasta llegar a los 6 céntimos en el mes de diciembre.

No obstante, el Gobierno ha anunciado una cláusula de reactivación que entraría en caso de que los precios de los carburantes aumentasen un 15%. En dicho caso, Cuerpo ha asegurado que la ayuda volvería a establecerse en los 20 céntimos de cara a los últimos dos meses del año.

El ministro ha recalcado la predisposición que existe desde el Gobierno para hacer frente al aumento de precios y ha puesto en valor el contexto de España, comparando la situación que atraviesa el país en comparación con otros países europeos.

"El esfuerzo de España en la reducción del impuesto hace que el precio de gasolinera esté por debajo de la zona euro y las principales economías europeas", ha remarcado.