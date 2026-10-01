Cuánto deberías tener ahorrado según tu edad: qué dicen los expertos

¿Cuánto dinero deberías tener ahorrado con 30, 40 o 50 años? Es una de las preguntas más habituales cuando se habla de finanzas personales. La respuesta no es una cifra concreta: el Banco de España recuerda que la edad, la situación familiar, los ingresos, los gastos, las deudas y el patrimonio son factores que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar las finanzas personales.

Aun así, existen algunas referencias que permiten hacerse una idea de cuánto ahorro puede ser razonable acumular a lo largo de la vida.

El primer objetivo: tener un colchón para imprevistos

Antes de pensar en cuánto dinero debería haber para la jubilación, una de las principales recomendaciones es disponer de un fondo de emergencia.

El programa Finanzas para Todos, impulsado por el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía, establece como referencia disponer de entre tres y seis meses de gastos básicos. Este dinero está pensado para afrontar situaciones como una pérdida de empleo, una reparación urgente o cualquier gasto inesperado que no pueda cubrirse con los ingresos habituales.

La cantidad, por tanto, no se calcula en función de la edad, sino de los gastos. Por ejemplo, una persona cuyos gastos básicos asciendan a 1.200 euros al mes debería intentar disponer de un fondo de emergencia de entre 3.600 y 7.200 euros. Si los gastos básicos son de 2.000 euros mensuales, el colchón recomendado se situaría entre 6.000 y 12.000 euros.

Este programa señala además que esta cantidad puede variar en función de las circunstancias personales. Quienes tienen personas dependientes a su cargo, ingresos variables, trabajan por cuenta propia o tienen un nivel de endeudamiento reducido pueden necesitar adaptar el tamaño del fondo.

Cómo calcular cuánto deberías tener ahorrado

Existen diversas que establecen objetivos de ahorro en función de la edad. Una de las referencias internacionales más utilizadas es la de Fidelity, que plantea determinados hitos para el ahorro destinado a la jubilación. Su guía de 2026 propone haber acumulado aproximadamente:

30 años: 1 vez el salario anual

40 años: 3 veces el salario anual

50 años: 6 veces el salario anual

60 años: 8 veces el salario anual

67 años: 10 veces el salario anual

Fidelity señala que estos objetivos son orientativos y aspiracionales, y que la cantidad necesaria cambia dependiendo, entre otros factores, de la edad a la que una persona quiera jubilarse y del nivel de vida que pretenda mantener durante la jubilación.

Además, la referencia parte de unos supuestos concretos: comenzar a ahorrar a los 25 años, destinar alrededor del 15% de los ingresos al ahorro para la jubilación, invertir una parte de ese dinero y jubilarse a los 67 años. Por tanto, no puede trasladarse directamente a cualquier trabajador en España.

Tomando como ejemplo un salario bruto anual de 30.000 euros, los hitos de Fidelity supondrían:

30 años: 30.000 euros.

40 años: 90.000 euros.

50 años: 180.000 euros.

60 años: 240.000 euros.

67 años: 300.000 euros.

Los jóvenes, los más damnificados

En España, la capacidad de ahorro de los jóvenes es bastante desigual. Según los estudios más recientes, de los jóvenes de entre los 18 y 25 años, más del 34% no consigue guardar más del 10% de su salario, mientras que un 44,3% asegura ahorrar entre el 10% y el 20%.

Entre los principales obstáculos aparecen los ingresos bajos o inestables. Esto ayuda a explicar por qué, aunque muchos jóvenes tienen el hábito de ahorrar, la cantidad acumulada está muy condicionada por el sueldo, el coste de la vivienda y el momento de emancipación.