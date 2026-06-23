Jubilación a los 70: el país europeo que plantea aplicarla y a partir de qué año

En Alemania, una comisión designada por el Gobierno para reformar el sistema de pensiones sugiere un aumento paulatino de la edad de jubilación, en armonía con el aumento de la expectativa de vida.

A este informe han podido acceder medios de comunicación generalistas como el "Süddeutsche Zeitung" o "Deis Spiegel"; y este martes será entregado al canciller Friedrich Merz. En él se establecen una serie cálculos según los cuales para 2051 la edad de jubilación debería llegar a los 67 años, aumentando de manera progresiva hasta alcanzar los 71 en 2092.

El informe actual ya prevé un aumento paulatino de la edad de jubilación que está cifrada en los 67 años para los nacidos en 1964. Sus autores defienden que estas propuestas se complementan las unas con las otras, por lo que solo tendrían el efecto esperado si son aceptadas en su totalidad.

Uno de los aspectos clave de este plan de reforma es la denominada "jubilación sueca", en la que parte de la aportación al sistema será invertida en el sistema de capitales, y sus dividendos deberán complementar en el futuro la pensión.

Una medida que surge para compensar posibles recortes derivados de otros elementos como que el aumento de las pensiones que se paguen de acuerdo con el sistema de reparto se hará más lentamente, teniendo como orientación el número de nuevos jubilados y el de aquellos que entren al mercado laboral.

Los beneficios de esta "jubilación sueca" solo empezarían a verlos aquellos que se jubilen en 2040, por lo que se sugiere una regla de transición con la que compensar, recurriendo a dinero del fisco, a los jubilados de años anteriores.

También contemplan reducir la posibilidad de la jubilación temprana

Actualmente, la jubilación temprana está contemplada para personas que cuentan con 45 años de cotización, que pueden jubilarse dos años antes de alcanzar la edad reglamentaria. En Alemania, también se contempla reducir esta posibilidad.

También se impondrá la obligación de cotizar para grupos que hasta ahora estaban exentos, como es el caso de los autónomos, los directivos de sociedades anónimas y los diputados; con la finalidad de aumentar la recaudación del sistema.

En el caso de los autónomos, su inclusión en el sistema también debe tener, según indica la comisión, un efecto beneficioso en la lucha contra la pobreza en la vejez.