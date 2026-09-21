La edad de jubilación cambia en 2027: esta es la edad a la que podrás retirarte según tus años cotizados

La jubilación se transforma definitivamente a partir del próximo año. En 2027 culminará la evolución que se inició en 2013 para elevar progresivamente la edad ordinaria de jubilación.

Habrá dos edades de referencia en función de los años que haya cotizado cada trabajador. Algunos trabajadores podrán seguir retirándose a los 65 años, mientras que otros tendrán que esperar hasta los 67 años para alcanzar su edad ordinaria de jubilación.

La clave estará en haber alcanzado o no los 38 años y seis meses de cotización.

¿A qué edad podrás jubilarte en 2027?

A partir de 2027, los trabajadores que acrediten 38 años y seis meses o más cotizados podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años.

Quienes no alcancen ese periodo tendrán establecida su edad ordinaria de jubilación en los 67 años. Así figura tanto en la normativa como en la información de la Seguridad Social.

El cambio supone el último escalón de una subida progresiva que comenzó en 2013. En 2026, por ejemplo, es posible jubilarse a los 65 años con 38 años y tres meses o más cotizados; quienes no alcanzan esa cifra tienen una edad ordinaria de 66 años y diez meses. En 2027, el requisito sube tres meses y la otra edad de referencia alcanza definitivamente los 67 años.

Requisitos para jubilación en España | OC

Alfonso Muñoz Cuenca, divulgador especializado en Seguridad Social, lo resume señalando que en 2027 termina "definitivamente el periodo transitorio" iniciado en 2013. Como explica en uno de sus vídeos, desde entonces la edad ordinaria "ha ido aumentando progresivamente".

Un ejemplo permite entender la diferencia. Una persona que en 2027 tenga 65 años y con 39 años de cotización podrá jubilarse ordinariamente a esa edad. En cambio, otra persona de 65 años que solo haya cotizado 36 años tendrá establecida su edad ordinaria en los 67.

Los años necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora

Hay otro cambio que conviene no confundir con el anterior. Una cosa son los años necesarios para poder jubilarse ordinariamente a los 65 y otra los necesarios para alcanzar el 100% de la base reguladora.

Desde 2027 serán necesarios 37 años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora. La escala parte del 50% con 15 años cotizados y va aumentando con los meses adicionales hasta alcanzar el 100%.

"Será necesario 37 años completos de cotización", explica Muñoz Cuenca al abordar este segundo cambio.