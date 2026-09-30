El lío de Isabel Rodríguez al intentar explicar las medidas de los decretos de vivienda: "Tengo un cacao..."

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó dos nuevos decretos con medidas sobre vivienda. Cuando ya se cumplen cuatro noches de acampada en Sol tras el desahucio de Maricarmen, que podrá volver a casa, el Gobierno trabajó contrarreloj para tratar de dar respuesta a la demanda social en el ámbito de vivienda.

El resultado fueron dos decretos que intentarán convalidar en un pleno extraordinario del Congreso este viernes. Uno de ellos, con medidas que incorporaron grupos como Junts o PNV, mientras que el otro incluye aspectos como la renovación automática de alquileres, que pedía en este caso Sumar.

Las negociaciones siguen este mismo miércoles y continuarán hasta el mismo viernes para que el Gobierno intente sacar adelante los decretos. Unos decretos que se prevé que sean publicados este miércoles en el BOE para su entrada en vigor. No obstante, las demandas de Sumar y de todos los socios del PSOE han propiciado un baile de medidas que ni la propia ministra de Vivienda fue capaz de explicar con claridad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Isabel Rodríguez titubeó en varias respuestas de los medios para tratar de exponer con claridad las medidas, llegando incluso un momento en el que admitió que tenía un “cacao”.

“La congelación. Tengo que recurrir al texto, porque ahora ya tengo un cacao. Tengo que revisar la última versión, que no la tengo aquí, se lo aclaro después inmediatamente”, respondió, al ser preguntada por una de las medidas incluida en el decreto.

Las medidas anunciadas por el Gobierno

Este es el listado con las medidas incluidas en los decretos sobre vivienda: