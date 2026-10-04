Última hora sobre el temporal, en directo: la lluvia golpea con fuerza Cataluña ante la posible llegada del 'minihuracán' mediterráneo

Aviso especial de Aemet en Barcelona y Girona: el domingo será el día de mayor afectación

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial este sábado para hoy y mañana por "lluvias torrenciales y vientos muy fuertes asociados a las tormentas en Barcelona y Girona", y ha señalado que este domingo será el "día de mayor afectación".

En su mensaje en la red social X califican la situación como de "muy adversa" y piden que en esas zonas se sigan las recomendaciones de Protección Civil.

En su parte meteorológico para este sábado ya avisaban que, "durante las últimas horas del día, la intensidad de las precipitaciones se incremente en el litoral de Barcelona, pudiendo ser localmente torrenciales".

Por otra parte, se esperan también "chubascos fuertes o muy fuertes, en gran parte del centro y norte peninsular, afectando principalmente a la fachada cantábrica y sistema Central, donde además serán persistentes, y en menor medida a la meseta norte".