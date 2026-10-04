Última hora sobre el temporal, en directo: la lluvia golpea con fuerza Cataluña ante la posible llegada del 'minihuracán' mediterráneo
Cataluña se prepara ante la amenaza del gran temporal con trenes suspendidos, vuelos retrasados y manifestaciones canceladas. La Generalitat ha enviado otro Es-Alert en 5 comarcas para recordar la restricción de movilidad.
Cataluña se blinda ante la posible llegada de un 'minihuracán' mediterráneo: trenes suspendidos, vuelos retrasados y manifestaciones canceladas
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Aviso especial de Aemet en Barcelona y Girona: el domingo será el día de mayor afectación
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial este sábado para hoy y mañana por "lluvias torrenciales y vientos muy fuertes asociados a las tormentas en Barcelona y Girona", y ha señalado que este domingo será el "día de mayor afectación".
En su mensaje en la red social X califican la situación como de "muy adversa" y piden que en esas zonas se sigan las recomendaciones de Protección Civil.
En su parte meteorológico para este sábado ya avisaban que, "durante las últimas horas del día, la intensidad de las precipitaciones se incremente en el litoral de Barcelona, pudiendo ser localmente torrenciales".
Por otra parte, se esperan también "chubascos fuertes o muy fuertes, en gran parte del centro y norte peninsular, afectando principalmente a la fachada cantábrica y sistema Central, donde además serán persistentes, y en menor medida a la meseta norte".
El río Besòs supera los 900 metros cúbicos de caudal con riesgo de graves inundaciones
El tramo final del río Besòs arrastra a primera hora de este domingo un caudal de 903 metros cúbicos por segundo, con una altura de 3,5 metros, a su paso por Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), lo que ha llevado a la Agencia Catalana del Agua a lanzar un aviso por riesgo de inundaciones en la zona.
Las lluvias torrenciales caídas en las últimas horas en la comarca del Vallès Oriental han hecho subir súbitamente el nivel de las rieras de Mogent, con 195 metros cúbicos a su paso por Montornès (Barcelona), y la de Tenes, con 171 metros cúbicos en Lliça (Barcelona).
La Generalitat envía otro Es-Alert por riesgo de desbordamiento del río Besòs en Barcelona
Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado otro Es-Alert para alertar a las poblaciones barcelonesas de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, y de la capital catalana del riesgo de desbordamiento del río Besòs.
En el mensaje, se insta a la ciudadanía que vive cerca del río a evitar las plantas bajas y los sótanos y a subir a las plantas superiores de los edificios en caso de que llegue el agua.
Además, pide a la población que no se acerque al río.
El tramo final del río Besòs arrastra este domingo un caudal de 903 metros cúbicos por segundo con una altura de 3,5 metros a su paso por Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), lo que ha llevado ya a la Agencia Catalana del Agua a lanzar un aviso por riesgo de inundaciones en la zona.
Algunas de las imágenes más impactantes del paso del temporal por Cataluña
Las lluvias ponen en aviso a once comunidades autónomas este domingo, con alerta roja en Cataluña
Las lluvias y tormentas pondrán en aviso a once comunidades autónomas este domingo en España, incluida una alerta roja con lluvias torrenciales de hasta 200 litros en Cataluña, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco estarán en aviso amarillo por lluvias o tormentas, mientras que este será naranja en Asturias, Cantabria y Comunidad de Madrid. Por su parte, la Aemet señala una alerta roja en Cataluña durante todo el día.
Como fenómenos significativos en el país, la agencia prevé chubascos y tormentas fuertes --localmente con granizo-- en amplias zonas del centro y norte peninsular, así como en la meseta sur, zonas de sierra del sureste y, con menor probabilidad, en puntos de Baleares.
Los Bombers reciben en Cataluña 682 avisos de inundación, ninguno con heridos graves
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han recibido hasta las tres de la madrugada de este domingo un total de 682 avisos, la mayoría por inundaciones, como consecuencia de las fuertes lluvias que caen en la región, aunque hasta el momento no han atendido incidentes con personas heridas graves.
Los Bombers han informado de que la mayoría de las llamadas se han recibido desde el sur del área metropolitana de Barcelona (439 avisos); desde el norte de la conurbación de la capital (239); así como tres del área de Girona, y dos desde el centro de Cataluña.
Barcelona y su entorno viven el día más lluvioso de los últimos veinte años
La ciudad de Barcelona y los municipios de su entorno han vivido el sábado más lluvioso, al menos, de los últimos veinte años, según los datos recabados por el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).
Las lluvias torrenciales que caen desde media tarde del sábado sobre el litoral de Cataluña, que se encuentra en estado de emergencia por la formación de un sistema de mesoescala convectivo (SCM) en el Mediterráneo, han dejado hasta las 00:00 horas del domingo entre cien y doscientos litros por metro cuadrado en la comarca del Barcelonès.
Los datos publicados por el servicio Meteocat indican que en el barrio del Raval, en Barcelona, se han acumulado 190,8 litros; en la Zona Universitaria de la Diagonal, 170,3 -la máxima en 18 años-; y en el entorno del Museo de Badalona (Barcelona), 152 litros -la máxima en 21 años-.
Illa pide "no bajar la guardia" tras "una noche complicada" por las lluvias torrenciales
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a los ciudadanos de Cataluña "no bajar la guardia" por las lluvias torrenciales que afectan al territorio, que han generado "una noche complicada" y "un episodio meteorológico que aún no ha acabado".
Las comarcas del litoral y prelitoral de Cataluña se encuentran desde la tarde de este sábado en situación de emergencia ante la formación de un sistema de mesoescala convectivo (SCM), que los meteorólogos han calificado de "minihuracán mediterráneo", por lo que está restringida la movilidad y suspendidas actividades en grupo.
En un mensaje lanzado a las redes sociales poco después de las cinco de la mañana, el presidente catalán ha explicado que el temporal se desplaza ahora hacia Girona y pide "seguir en todo momento las indicaciones" de los servicios de emergencias.
Los trenes de Rodalies no circularán este domingo, excepto en las líneas RL3, RL4 y R16
Rodalies ha anunciado que los trenes del servicio ferroviario de cercanías y media distancia sigue suspendido en Cataluña hasta nuevo aviso como consecuencia de la situación meteorológica, con excepción de las líneas RL3, RL4 y R16.
Los únicos servicios que continuarán circulando son las líneas RL3 y RL4 en Lleida y la R16, entre Tortosa y L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), "siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan".
La suspensión ayer de los trenes de cercanías dejó sin opción de ningún tipo de transporte a docenas de personas en la estación de Sants de Barcelona, donde han pasado la noche a la espera de que puedan viajar a sus destinos.
La Generalitat envía otro Es-Alert en 5 comarcas para recordar la restricción de movilidad
Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado este domingo un nuevo Es-Alert a los teléfonos móviles de la población de las comarcas de Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà y Gironès para recordar la necesidad de respetar la restricción de movilidad ante el episodio de lluvia torrencial.
Los vecinos de estas comarcas de la provincia de Barcelona y Girona han recibido la alerta poco antes de las 7.00 horas, según ha informado Protección Civil en su cuenta de X. En el mensaje, se advierte a la población de que "hay múltiples incidencias en curso" y que "se mantiene la lluvia torrencial en muchos lugares y en los caudales de ríos y rieras", que van al alza.