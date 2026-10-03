Cataluña se blinda ante la posible llegada de un 'minihuracán' mediterráneo: trenes suspendidos, vuelos retrasados y manifestaciones canceladas

La previsión de lluvias torrenciales en una veintena de comarcas catalanas y la posibilidad de formación de un 'minihuracán' mediterráneo frente a la costa han llevado a la Generalitat a decretar la paralización de la movilidad y la suspensión de numerosas actividades en toda la comunidad autónoma a partir de las 20:00 horas.

Poco antes de las 17:00 horas, el Govern ha enviado una ES-Alert a los teléfonos móviles de los habitantes del litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, las comarcas de Girona y las zonas de Osona y Moianès, ordenando la restricción de desplazamientos desde última hora de la tarde hasta las 14:00 horas del domingo.

Colapso del transporte ferroviario y metro

Según los pronósticos, las precipitaciones podrían alcanzar los 200 litros por metro. Por este motivo, Rodalies y Ferrocarrils de la Generalitat han suspendido la circulación de trenes desde las 20:00 horas, mientras que las líneas de metro de Barcelona operarán únicamente hasta la medianoche.

Adif ha confirmado que desde las 20:00 horas queda suspendida la circulación de trenes Regionales y Media Distancia en el área metropolitana de Barcelona. En cuanto al AVE, también se han cancelado tres trayectos previstos para primera hora del domingo en el tramo entre Figueres y Barcelona, así como un tren Euromed y un Avant.

Museos, parques y supermercados cerrados

Siguiendo las directrices de la Generalitat, teatros, museos, parques y supermercados han interrumpido su actividad habitual en las zonas afectadas por el temporal.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado el cierre entre las 20:00 horas de este sábado y las 14:00 horas del domingo de parques y mercados municipales, el Parque del Tibidabo, el Zoo de Barcelona y el Park Güell. Las intensas precipitaciones también han obligado a varias cadenas de supermercados a adelantar el cierre de sus establecimientos en las comarcas bajo alerta meteorológica.

Cientos de vuelos cancelados y retrasados en El Prat

Las lluvias torrenciales también han afectado al aeropuerto de El Prat. Según datos del portal especializado FlightRadar, el aeropuerto barcelonés ha registrado este sábado aproximadamente 196 vuelos cancelados y retrasos en otros 480.

Por su parte, Vueling ha comunicado mediante un escrito que ofrecerá cambios gratuitos en todos los vuelos con origen o destino Barcelona programados hasta las 15:00 horas del domingo.

Suspendidas las manifestaciones por la vivienda

Las entidades convocantes de la manifestación por la crisis de la vivienda, inicialmente programada para este sábado por la tarde en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, han decidido aplazar la protesta.

El Sindicat de Llogateres ha anunciado en sus redes sociales que la manifestación se celebrará el próximo lunes en la plaza Urquinaona de Barcelona, y ha recomendado a los participantes en la acampada de plaza Catalunya que "se resguardaran en casa", aunque a última hora de la tarde muchos acampados permanecían aún en la plaza. También ha quedado desconvocada la manifestación "contra el genocidio en Palestina", prevista para el domingo al mediodía en la capital catalana.

El deporte también se paraliza

Tal y como ha anunciado el FC Barcelona en un comunicado, el clásico femenino se ha aplazado a las 19:00 horas del domingo, en lugar de a las 17:00 horas, como estaba previsto. También se ha aplazado correspondiente a la segunda jornada entre el Asisa Joventut y el MoraBanc Andorra.

Por su parte, federaciones catalanas de fútbol y baloncesto han informado de la suspensión de todas las competiciones de sus respectivas disciplinas a partir de este sábado por la tarde como medida preventiva ante el temporal.