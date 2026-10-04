El pronóstico del tiempo de Jorge Rey y sus cabañuelas para el puente del 12 de octubre

Octubre ya ha comenzado y con él llega uno de los puentes más esperados del año, el del 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Este año, la festividad cae en lunes, por lo que muchas personas tendrán la oportunidad de alargar el fin de semana un día más y disfrutar de tres días de asueto.

En este sentido, la gente quiere saber qué tiempo va a hacer, para ver si puede aprovechar esos días, en el caso de que viajen fuera de sus ciudades de residencia. En este sentido, Jorge Rey, el joven meteorólogo que alcanzó la fama por predecir la Filomena de 2021, ha lanzado su pronóstico para esta fecha.

El tiempo el puente del Pilar

En un vídeo publicado en su canal de Youtube, el joven ha explicado que a partir del 9 de octubre llegarán "chubascos tormentosos" por el oeste, que se expandirán hacia el sur y "rápidamente" hacia el Mediterráneo. Por lo que el Levante afrontará "jornadas tormentosas" al inicio del puente del Pilar.

En el norte peninsular se espera fresco y lluvias, mientras que el propio día 12 de octubre una "masa africana" subirá calor, que se notará especialmente en la zona este, y algo de nubosidad y tormentas localizadas al oeste.

Tras este episodio de inestabilidad, las cabañuelas de Jorge Rey predicen de nuevo tranquilidad. En este sentido, los últimos días de octubre estarían marcados por la presencia de un anticiclón en la mayor parte de la península y un tiempo "muy agradable", como el que ha iniciado el mes.

Qué dice la AEMET

El pronóstico del joven meteorólogo coincide con el de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que, aunque señala que todavía hay incertidumbre, para la semana del 5 al 12 de octubre prevé un tiempo inestable, con lluvias y chubascos en la mayor parte del país, con mayor incidencia en el norte, zonas montañosas, el litoral mediterráneo y Baleares.

Para la semana posterior, la incertidumbre es todavía mayor y no hay una tendencia clara. Los modelos apuntan a que en Baleares es posible que caiga lluvia, y también en algunas zonas del sureste, pero hay que esperar a que avancen los días y estar más cerca de esa semana.