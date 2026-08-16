Muere un militar de la UME en un accidente en el incendio de Riglos (Huesca)

Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha muerto este domingo, 16 de agosto, tras sufrir un accidente de tráfico durante su participación en el operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

El siniestro se produjo en la carretera de Bernués, cuando el vehículo en el que viajaban varios efectivos volcó por causas que todavía se están investigando. Además del fallecido, otras tres personas han resultado heridas, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado.

El Gobierno de Aragón ha anunciado que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) prevista para las 20:00 horas comenzará con un minuto de silencio en memoria del militar fallecido y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hablado con el teniente general de la UME para trasladarle las consecuencias por el trágico suceso.

El accidente se produjo en plena intervención contra un incendio que mantiene movilizado a un amplio dispositivo de emergencias en la provincia de Huesca. Más de 570 militares de la UME y alrededor de 170 medios se encuentran actualmente trabajando en diferentes tareas relacionadas con la extinción y control del fuego, que ha obligado a mantener un importante despliegue durante los últimos días.