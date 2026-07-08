Trump pide cortar toda relación comercial con España al afirmar que es una "causa perdida" y un "aliado terrible"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado nuevamente contra España diciendo que detendrá "completamente" el comercio bilateral y que es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho Trump durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Trump ha expresado su enfado con varios aliados por lo que en su opinión es poco compromiso con la OTAN, pero ha señalado especialmente a España porque "son hostiles" y dicen "abiertamente" que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%.

Rutte responde a Trump que España ha dado "un gran paso"

Mark Rutte ha salido en defensa de España después de las palabras de Trump. Así las cosas, el jefe de la Alianza Atlántica ha destacado que España "ha dado un gran paso" desde la anterior cumbre de La Haya hasta ahora, ya que finalmente rebasó el limite del 2% en inversión estrictamente militar.

"Usted ha mencionado a España, incluso ha logrado que España pague el 2%. Han dado un gran paso el año pasado, así que todavía hay problemas por resolver, pero oiga, incluso con España, yo destacaría que han llegado al 2%".

El Gobierno dice estar "tranquilo" ante la nueva amenaza de Trump

El Gobierno español asegura que recibe con "tranquilidad y normalidad" las nuevas amenazas contra España por parte del presidente de Estados Unidos, quien en el marco de la cumbre de la OTAN de Ankara dijo que el país "es una causa perdida" y pidió cortar toda relación comercial.

Tras esas declaraciones, fuentes del Ejecutivo recalcaron que España mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos. Además, subrayaron que la Unión Europea es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún estado miembro.

Más críticas contra los aliados europeos

Donald Trump ha aprovechado su llegada a la cumbre de la OTAN en Ankara para redoblar sus críticas contra los aliados europeos. El presidente se mostró "muy decepcionado" con la Alianza por no respaldar la ofensiva militar estadounidense contra Irán y ha vuelto a defender que Groenlandia debería estar bajo el control de Washington.

Nada más aterrizar en la capital turca, Trump ha asegurado que los países de la OTAN "no trataron bien" a Estados Unidos durante la operación contra Irán. Según ha explicado, esperaba un mayor apoyo de unos aliados a los que Washington ha protegido durante décadas. "Uno pensaría que estarían muy dispuestos a hacer algo por ayudarnos. Y realmente no lo estaban", ha afirmado.

El mandatario también ha deslizado que esa falta de respaldo podría tener consecuencias. Preguntado por una posible retirada de más tropas estadounidenses de Europa, no lo ha descartado y se ha limitado a responder: "Ya lo veremos".