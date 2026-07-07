Trump vuelve a la carga contra sus aliados de Europa e insiste en controlar Groenlandia

Donald Trump ha aprovechado su llegada a la cumbre de la OTAN en Ankara para redoblar sus críticas contra los aliados europeos. El presidente de Estados Unidos se ha mostrado "muy decepcionado" con la Alianza por no respaldar la ofensiva militar estadounidense contra Irán y ha vuelto a defender que Groenlandia debería estar bajo el control de Washington.

Nada más aterrizar en la capital turca, Trump ha asegurado que los países de la OTAN "no trataron bien" a Estados Unidos durante la operación contra Irán. Según ha explicado, esperaba un mayor apoyo de unos aliados a los que Washington ha protegido durante décadas. "Uno pensaría que estarían muy dispuestos a hacer algo por ayudarnos. Y realmente no lo estaban", ha afirmado.

El mandatario también ha deslizado que esa falta de respaldo podría tener consecuencias. Preguntado por una posible retirada de más tropas estadounidenses de Europa, no lo ha descartado y se ha limitado a responder: "Ya lo veremos".

Trump ha vinculado además su presencia en la cumbre a la figura del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Ha asegurado que, de no celebrarse la reunión en Turquía y sin la invitación de "un líder muy fuerte" como Erdogan, probablemente no habría asistido.

En su comparecencia también ha cargado contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al considerar que cometió un error al no permitir el uso de bases italianas para los bombardeos sobre Irán, una decisión que, según ha reconocido, ha deteriorado su relación.

Además, el presidente estadounidense ha recuperado una de sus reclamaciones más polémicas al insistir en que Groenlandia "debería estar controlada por Estados Unidos, no por Dinamarca", reiterando así una aspiración que ya había defendido durante anteriores mandatos.