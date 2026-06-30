Lucas Trejo, en estado delicado y sedado tras la muerte de su familia en el terremoto de Venezuela

El futbolista argentino Lucas Trejo permanece en un delicado estado de salud tras confirmarse la muerte de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, a consecuencia de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

La hermana del jugador ha explicado que Trejo se encuentra sedado y atraviesa un momento "muy malo", ya que permanece solo en el país. "No tiene a ningún familiar allí. Tienen que darle los cuerpos de sus hijos, de su esposa, y venirse de nuevo a Argentina. Sus allegados me dicen que necesita a sus familiares allá", señaló.

La esposa y los dos hijos del defensa fueron localizados sin vida en el estado venezolano de La Guaira, la zona más castigada por los seísmos, según confirmó el Sport Marítimo La Guaira, club en el que milita el futbolista.

Trejo, de 38 años, sobrevivió porque en el momento del terremoto se encontraba entrenando con su equipo en Caracas. Sin embargo, su familia quedó atrapada tras el derrumbe del edificio en el que residía, situado en Playa Grande, una localidad próxima al aeropuerto internacional de Maiquetía, una de las áreas que sufrió mayores daños.

Los cuerpos fueron hallados 74 horas después

Los cuerpos fueron encontrados después de 74 horas de búsqueda por parte de los equipos de rescate. El Sport Marítimo La Guaira confirmó de manera oficial la noticia con la emisión de un comunicado en redes: "En este momento de inmenso dolor, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de sus almas y por la fortaleza de Lucas y sus seres queridos".

La entidad también expresó su apoyo al jugador: "Te acompañamos con todo nuestro corazón, con respeto, unión y solidaridad. Tus compañeros, el cuerpo técnico, la directiva y toda nuestra afición te enviamos un abrazo fraterno".

Trejo llegó al conjunto venezolano el pasado mes de febrero procedente del Portuguesa. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado buena parte de su carrera fuera de Argentina, con etapas en México, Perú, Grecia y Venezuela.

En su país natal vistió las camisetas de Sportivo Belgrano, Instituto y Racing de Córdoba. Precisamente este último club quiso mostrar públicamente su apoyo al exfutbolista con un mensaje en X: "Abrazamos y acompañamos en su profundo duelo a Lucas Trejo, tras la irreparable pérdida de su esposa y sus hijos a causa de la tragedia ocurrida en Venezuela".