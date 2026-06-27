Última hora de los terremotos en Venezuela: tercer día de rescate, casi mil muertos y más de 3.000 heridos
Los expertos aseguran que las primeras 72 horas son cruciales para encontrar supervivientes que hayan quedado atrapados bajo los escombros.
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El Gobierno de Venezuela restringe el acceso a La Guaira para facilitar las labores de emergencia
El Gobierno de Venezuela ha anunciado este sábado que restringe el acceso al estado costero de La Guaira, el más afectado tras los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 y que hasta el momento dejan 920 fallecidos y 3.360 heridos.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado que el acceso al estado afectado por los recientes seismos estará restringido y sujeto a un registro previo obligatorio gestionado por el Gobierno central de Caracas.
Según ha explicado el funcionario, el objetivo de esta medida es controlar el flujo de personas hacia la zona de desastre y optimizar la organización de las labores de emergencia, evitando así el traslado de ciudadanos que no tengan tareas específicas de rescate o asistencia asignadas en el área.
Venezuela afronta su tercer día de emergencia con ayuda internacional y casi mil muertos
Venezuela afrontó este viernes su tercer día de emergencia con apoyo de brigadas de rescate de nueve países, entre ellos Estados Unidos y España, que se han sumado a las labores de búsqueda de supervivientes o fallecidos, tras el doble terremoto del pasado miércoles que deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según cifras oficiales.
En paralelo, miles de civiles se han movilizado con suministros de ayuda hacia el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos. La masiva afluencia de vehículos provocó este viernes el colapso del tráfico en las principales vías de acceso.
El Gobierno ha anunciado la restricción del ingreso al estado, a partir de las 20:00 horas locales (00:00 GMT) de este viernes, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que La Guaira se encuentra militarizado.
Se registra un nuevo terremoto en Venezuela
Un nuevo terremoto sacudió este viernes por la tarde la costa norte de Venezuela, apenas unos días después de que dos seísmos consecutivos arrasaran edificios y dejaran cerca de un millar de fallecidos.
Testigos de Reuters en Caracas y Maracay sintieron el temblor, que el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC) cifró en una magnitud de 4,9.