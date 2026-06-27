Última hora de los terremotos en Venezuela: tercer día de rescate, casi mil muertos y más de 3.000 heridos

El Gobierno de Venezuela restringe el acceso a La Guaira para facilitar las labores de emergencia

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este sábado que restringe el acceso al estado costero de La Guaira, el más afectado tras los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 y que hasta el momento dejan 920 fallecidos y 3.360 heridos.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado que el acceso al estado afectado por los recientes seismos estará restringido y sujeto a un registro previo obligatorio gestionado por el Gobierno central de Caracas.

Según ha explicado el funcionario, el objetivo de esta medida es controlar el flujo de personas hacia la zona de desastre y optimizar la organización de las labores de emergencia, evitando así el traslado de ciudadanos que no tengan tareas específicas de rescate o asistencia asignadas en el área.