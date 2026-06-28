El vídeo a vista de dron que muestra la devastación de Venezuela tras el doble terremoto

Venezuela afronta su cuarto día de rescate tras el doble terremoto que sacudió el país el pasado miércoles. La cifra de muertos ya ha subido hasta los 1.430, mientras que hay más de 3.000 personas desaparecidas. En cuanto a españoles, Exteriores ha elevado a nueve la cifra de muertos, mantiene en 131 los desaparecidos y hay 14 personas localizadas bajo los escombros.

Las imágenes de la destrucción son impresionantes a la par que dramáticas. Cabe destacar que los dos terremotos -ambos superiores a grado 7- se produjeron con una diferencia de, tan solo, 39 segundos, y la mayoría de edificaciones no estaban preparadas para soportar una catástrofe de tal magnitud.

Así se puede observar cómo los edificios han acabado derrumbados por completo o con graves desperfectos. Es lo que se puede ver en un vídeo grabado por Ernesto Montoya cedido a Reuters. Ernesto vive en un barrio de La Guaira, la zona más afectada por los seísmos, que ha quedado completamente devastada.

Ya ha llegado la maquinaria pesada al epicentro

El vídeo fue grabado en los alrededores de una zona residencial llamada Residencias Los Dos Delfines y muestra algunos edificios derrumbados, mientras que otros permanecen en pie, algunos con las paredes arrancadas, dejando al descubierto los daños sufridos por los apartamentos en su interior. En el vídeo también se ven a los equipos de rescate y a personas moviéndose entre los escombros junto a uno de los edificios dañados.

La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, ha confirmado que a lo largo del día va a reiniciarse el Metro en Caracas, Valencia y Maracaibo. Además, decenas de máquinas entraron a varias zonas de La Guaira, la zona cero de los terremotos.

En los sectores Caraballeda y Los Corales, en pleno epicentro de la devastación, las excavadoras han conseguido llegar ya, mientras distintos helicópteros sobrevolaban esa zona, después de casi tres días de actividades de rescate muy precarias realizadas por voluntarios.