Meloni insiste en "extremar" la vigilancia ante una posible nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta este sábado

La crisis migratoria sin precedentes registrada recientemente en Ceuta, donde más de 70.000 personas lograron cruzar la frontera de forma irregular, ha elevado el nivel de alerta en todo el continente europeo. Este dramático episodio, sumado a las alarmantes convocatorias organizadas a través de las redes sociales que incitan a realizar nuevos asaltos masivos coincidiendo con este 15 de agosto, ha provocado que distintos líderes comunitarios endurezcan su postura.

En este clima de extrema tensión fronteriza, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reivindicado el impacto de las políticas de su Ejecutivo al asegurar que, hoy en día, "la gran mayoría de las naciones europeas" comparten y respaldan la línea firme defendida por Roma.

Protección de Schengen y seguridad interior

En una entrevista concedida este viernes al diario económico 'Milano Finanza', la mandataria ha trazado las directrices que, a su juicio, deben guiar la política comunitaria de manera inminente. Meloni ha subrayado que la prioridad absoluta de Europa debe ser proteger sus fronteras exteriores frente a lo que califica como una "inmigración descontrolada".

Según ha detallado, este férreo control perimetral es la única vía efectiva para eliminar cualquier riesgo asociado a la seguridad y al terrorismo, lo que a su vez permite defender la libertad de circulación interna que constituye el pilar fundamental del sistema Schengen.

Máxima vigilancia ante el 15 de agosto

En paralelo a su exigencia a las instituciones europeas y haciéndose eco del temor generalizado a los movimientos coordinados en redes sociales, la jefa del Gobierno italiano ha lanzado una seria advertencia a nivel interno.

Meloni ha insistido en que los pronósticos apuntan a una "posible nueva oleada" migratoria de cara a este 15 de agosto, un escenario que obliga a las autoridades italianas a mantenerse "extremadamente vigilantes" y a no rebajar la guardia operativa.

Ante esta situación de alta presión, la primera ministra ha garantizado que su gabinete seguirá adoptando todas las medidas necesarias para contener los flujos y ha prometido que su Gobierno "seguirá trabajando para consolidar los resultados alcanzados hasta ahora" en materia de disuasión.