Exteriores confirma un español muerto en el terremoto de Colombia y reduce a 12 el número de personas sin localizar

Un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto de Colombia, en el que doce españoles siguen en paradero desconocido, según ha informado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores. José Manuel Albares ha informado además de que la cifra de nacionales sin localizar ha descendido de 75 a 12.
En un audio remitido a los medios de comunicación, el ministro ha trasladado las condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del muerto español.
265 muertos en el terremoto
La cifra total de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado en el noroeste de Colombia ha aumentado a 265 muertos y cerca de 3.500 heridos.
Albares también ha detallado que el primer paquete de ayuda de emergencia de un millón de euros al "pueblo hermano" de Colombia ya está en marcha. En el mismo, se incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.
Asimismo, ha recordado a todos los españoles en Colombia "que tanto la Embajada como el Consulado están plenamente operativos y a su disposición". "Si hay algún español en Colombia que aún no se ha puesto en contacto con nosotros, por favor que lo haga", ha vuelto a pedir.