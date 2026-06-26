Los venezolanos en la Comunitat Valenciana, a la espera tras los terremotos: "Siguen buscando"

La población venezolana que vive en la Comunitat Valenciana, que está formada por unos 75.000 venezolanos y venezolanas, sigue con angustia y con preocupación las noticias que llegan desde allí después del devastador doble terremoto de las últimas horas. Se han registrado, además, posteriores réplicas que incluso han agravado los daños. La información que están recibiendo aquí, a pesar de ser de primera mano, es también ciertamente confusa.

Algunos venezolanos en la Comunitat Valenciana han podido confirmar la muerte de sus familiares mientras otros se mantienen en esa larga espera de cualquier noticia. "Hemos recibido información de familiares que tienen ya información de que sus familiares han fallecido. Otros permanecen desaparecidos", relata Edgardo Díaz, promotor de la Casa de Venezuela en Paterna, en declaraciones a Onda Cero.

"Amílcar Bermúdez nos acaba de informar que la parte de la familia de su esposa falleció. Ya está confirmado pero aún sigue desaparecido su hijo mayor, al que siguen buscando", prosigue Díaz en conversación con esta emisora de radio.

Ayuda a Venezuela desde la Comunitat Valenciana

El Centro Comercial Las Américas de Torrent está funcionando como central de la solidaridad aquí aunque la Asociación de Venezolanos en la Comunitat Valenciana pide esperar un poco más hasta concretar qué es lo que se necesita más específicamente y, sobre todo, cómo lo transportan hasta el otro lado del Océano Atlántico.

"No solo se trata de buscar lo que haga falta enviar sino cómo se va a enviar", explica el promotor de la Casa de Venezuela en Paterna. "En principio, ya se están haciendo las averiguaciones de si Cruz Roja se hace cargo del traslado de esa ayuda hacia el país", detalla Edgardo Díaz a preguntas de Onda Cero.

"Si es así, se canalizará en todas las comunidades en centros de acopio y luego se le entregará a la Cruz Roja para que haga su envío a Venezuela", adelanta este venezolano residente en la Comunitat Valenciana.