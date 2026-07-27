El nuevo Polideportivo del Parc Central de València abre sus puertas con acceso a la piscina y la sala de musculación

Este lunes ha abierto sus puertas, en fase inicial, el nuevo Polideportivo Parc Central en el barrio de Russafa de Valencia que se ubica en la histórica Nave 1 tras su rehabilitación integral. Los usuarios podrán disfrutar de la sala de fitness y la piscina. puesto que el resto de las actividades previstas arrancarán en el mes de septiembre. La nueva instalación ha supuesto una inversión de 7´5 millones de euros (3 de ellos procedentes de fondos europeos).

Está previsto que las 500 primeras altas que se produzcan puedan beneficiarse del ahorro del importe de la matrícula al realizar el pago correspondiente al mes de agosto. Además quienes formalicen su alta tendrán acceso gratuito a las instalaciones durante esta última semana de julio.

En los últimos días se ha facilitado atención personalizada para resolver dudas y facilitar la contratación de abonos y cursos, tanto de forma presencial como online. La concejal de deportes, Rocío Gil, afirma que la nueva instalación supone un hito histórico para la ciudad.

El centro deportivo cuenta con piscina climatizada, zona de aguas e hidroterapia, salas de actividades, espacios de musculación y pista polideportiva. A partir del mes de septiembre ampliará su oferta con el comienzo de las actividades dirigidas, como son sesiones de fitnes y hyrox, además de los cursos de natación, y completará así la programación prevista para esta nueva instalación deportiva municipal.