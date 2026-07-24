Hoy venía pensando en… la reaparición de los Lim.

De una ya hablamos ayer. De la del padre que hacía casi siete años que no pisaba Valencia. Lo hizo de manera fugaz, acompañado de sus guardaespaldas que no dejan siquiera fotografiarle, y con visita a las obras del Nuevo Mestalla. Los hay que apuntan a que desde el club se le pidió un esfuerzo económico para seguir reforzando la plantilla. Yo, lo siento, no me lo creo. Estamos acostumbrados a que el máximo accionista se rodee de gente que le dice sí a todo y que nunca le llevan la contraria. No creo que eso haya cambiado.

Y luego está la aparición de su hijo. El presidente del Valencia, Kiat, fue protagonista en un reportaje de Reuters que habla de las multimillonarias inversiones asiáticas en el mundo del deporte. Lo hizo como voz autorizada al poseer su padre el 92% de las acciones del Valencia. Pero en este reportaje hay una reflexión que no podemos pasar por alto, esa que dice que “las adquisiciones de equipos completos siguen siendo raras, costosas y restringidas” y que “los millonarios y los inversores institucionales de Asia buscan cada vez más participaciones minoritarias en franquicias, ligas y empresas de tecnología deportiva como forma de acceder al sector”. No es su caso. Aquí Lim tiene el 92% de la sociedad y por eso la pregunta que me hago es ¿Podría en un futuro Peter Lim pensar en vender en distintos trozos minoritarios la mayoría accionarial que posee? Podría.

Ayer el Valencia y Puma anunciaron que hoy iba a suceder algo grande en el club de Mestalla. Os prometo que pensé que lo más grande que le podía suceder a este club es que Lim venda su paquete de acciones. Ese sí será un día grande para el valencianismo. Si lo hace por partes o entero eso ya casi que me da igual. Porque llegará ese día, no lo dudéis. Ojalá más pronto que tarde…