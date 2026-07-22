PP y Vox aprueban los Presupuestos de la Generalitat 2026: "Prioridad nacional por ley"

Les Corts Valencianes ha aprobado definitivamente los Presupuestos de la Generalitat 2026, que son ya una realidad. Más de 33.000M€, con un crecimiento del 3% y que llegan ahora por el retraso que arrastran del pasado año por el impacto de la DANA. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, celebra este hito. Reivindica estas cuentas públicas como "las más sociales", con inversiones destacadas en materias como educación o sanidad.

"El PP dialoga y busca consenso. Nosotros establecemos prioridades que quedan muy claras en los Presupuestos de la Generalitat: prioridad por la educación, por la sanidad, por las políticas sociales... Que el 80% del gasto de este Presupuesto va a esas materias que son tan importantes", ha destacado Pérez Llorca en declaraciones a los medios de comunicación inmediatamente después de la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat 2026.

"Nosotros dialogamos y buscamos acuerdos para garantizar el futuro de la Comunitat Valenciana. Yo creo sinceramente que estos Presupuestos garantizan el futuro de esta tierra", ha insistido el president de la Generalitat desde Les Corts Valencianes.

Llanos (Vox): "Prioridad nacional por ley"

Estos Presupuestos de la Generalitat 2026 han sido aprobados por PP y Vox. Los de Santiago Abascal aseguran que incluyen su principio de "prioridad nacional". "Prioridad nacional por ley. Vox ha conseguido los primeros Presupuestos donde se incluye la prioridad nacional", ha celebrado así el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, desde la tribuna de oradores del Parlamento valenciano.

"Acostúmbrense a escucharlo porque la prioridad nacional ha llegado para quedarse y más pronto que tarde llegará a la normativa nacional. Estos Presupuestos son solo el comienzo", ha adelantado el portavoz de la formación política liderada por Santiago Abascal, quien también ha avanzado deportaciones en la Comunitat Valenciana para "delincuentes" y para "quienes vienen a chupar de nuestro sistema".

Muñoz (PSPV-PSOE): "Esto es terriblemente grave"

La oposición de izquierdas ha votado en contra de los Presupuestos de la Generalitat 2026. PSPV-PSOE y Compromís coinciden en denunciar que las de este año son unas cuentas alejadas de las necesidades de la Comunitat Valenciana y que el PP, según critican socialistas y valencianos, ha aceptado el principio de "prioridad nacional" exigido por Vox.

"El concepto de apartheid y de segregación racial pasará a ser el concepto principal para la asignación de los recursos públicos y esto es terriblemente grave", asegura el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz. "Ahora, la diferencia entre poder acceder a una ayuda a la vivienda, a una ayuda para tus hijos, a la sanidad o a la educación puede llegar a ser tu color de piel o tu raza. Esto es culpa del PP de Pérez Llorca", critica Muñoz.

Esteve (Compromís): "¿Cuál es la prioridad?"

También critican al PP desde Compromís. "Aquí no se habla de colegios en los que se pueda sobrevivir al calor. Da igual que los hijos sean de un lado o de otro. Faltan docentes. Estos Presupuestos no solucionan las listas de espera", valora el portavoz de Compromís, Carles Esteve. "Hablan de prioridades pero, ¿cuál es la prioridad de dejar abandonada a una persona doce meses esperando para operarse una cadera?", se pregunta Esteve.

"Estos Presupuestos no pueden esperar a lo que ustedes [en referencia a PP y Vox] quieren tardar en especular con el suelo público. Necesitamos vivienda pública y hay posibilidades", ha criticado el portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes en la recta final del Debate de los Presupuestos de la Generalitat 2026, que han sido definitivamente aprobados por PP y Vox pese a la oposición de PSPV-PSOE y Compromís.