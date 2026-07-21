Entidades sociales y sindicales manifiestan en contra de los presupuestos frente a Les Corts

Más de 40 entidades sociales y sindicales se han reunido esta mañana frente a Les Corts para denunciar los presupuestos que están iniciándose ahora en el debate y su probable aprobación, que tal y como reclaman los co-portavoces, van en contra de los derechos sociales, lingüísticos y del ámbito de la cultura.

La presidenta de Fampa València, Elisabeth García, subraya los puntos más relevantes en materia de educación y sanidad.

Por su parte, la portavoz de la coordinadora feminista de València, Cándida Barroso, manifiesta la desigualdad existente en los presupuestos.

La presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver, y el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, José Luis González, reivindicaron también la asignación a la defensa de la lengua valenciana y el derecho a una vivienda digna.