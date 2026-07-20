Valencia celebra la segunda estrella de España

Tuvo que ser un valenciano. De Foyos. Ferrán Torres marcó el gol de millones de españoles, ese que le daba a la selección su segunda estrella, su segundo Mundial. Y Valencia se echó a la calle hasta altas horas de la madrugada para celebrar el éxito de nuestra selección.

Primero fueron más de treinta mil los que siguieron la gran final en la pantalla gigante instalada en la Plaza del Ayuntamiento y mas de once mil los que lo hicieron el el Roig Arena. Hasta que el colegiado pitó el final de un partido que llegó hasta la prórroga y que dio a España su segundo mundial.

Desde ese momento, la plaza del Ayuntamiento se convirtió en el epicentro de una celebración histórica. Miles y miles de aficionados se lanzaron a las calles para celebrar el triunfo de la selección de Luís de la Fuente. El tráfico hasta el centro de la ciudad colapsado a las una de la madrugada como si fuera hora punta. Un reguero de coches haciendo sonar los cláxones con los pasajeros exhibiendo banderas de España desde sus ventanillas. Los hubo que prefirieron ir andando toreando con sus banderas cualquier vehículo que se le cruzara por delante. Todos con un destino final: la plaza del Ayuntamiento.

Porque un valenciano, de Foyos, Ferrán Torres hizo anoche felices a millones de españoles. Todos olvidaron sus problemas cotidianos gracias a un gol que ya es historia en el fútbol español, Todos quisieron participar en su celebración. El ex valencianistas hizo feliz a todo un país.

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