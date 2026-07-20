Fútbol

Foios, localidad natal de Ferran Torres, vibró con su ídolo

El valenciano marcó el gol que dio el segundo Mundial a la selección española

Eduardo Esteve

Valencia |

Ferran Torres de España controla el balón este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey

Si hubo un lugar donde se celebró especialmente el gol de Ferran Torres que daba a España su segunda estrella es sin lugar a dudas Foios. La localidad natal del ex valencianista de apenas 8.000 habitantes celebró con una fiesta en la plaza del pueblo el tanto que daba a España su segundo Mundial.

Ante una gran pantalla sus vecinos pudieron disfrutar de un momento histórico para el fútbol español. El propio Ferran Torres al acabar el encuentro en los micrófonos de TVE afirmaba que "el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que hoy estamos aquí. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible".

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