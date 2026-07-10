La Comunitat Valenciana ofrece sus medios de extinción para el incendio de Los Gallardos (Almería)

El trágico incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) está teniendo igualmente un gran eco en la Comunitat Valenciana. Muchos son los valencianos y las valencianas pendientes de las noticias que llegan desde este punto de Andalucía que, en apenas unos pocos minutos, ha visto cómo las llamas han acabado incluso con vidas humanas. No constan, en principio, víctimas valencianas; al menos, en el momento de la redacción de esta información.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha hablado con el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El jefe del Gobierno valenciano ha trasladado al andaluz el pésame y el apoyo y le ha ofrecido los medios de extinción valencianos. Pérez Llorca recuerda la importancia, ante cualquier emergencia, de seguir siempre las indicaciones oficiales de los servicios de emergencias.

"Estamos pasando un momento muy difícil por las altas temperaturas. Es muy importante que sigamos los consejos que están indicando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que la gente siempre se informe por los canales oficiales", ha destacado el president de la Generalitat desde La Nucia (Marina Baixa), donde se ha celebrado el Ple del Consell correspondiente a esta semana.

"Aprovecho la ocasión también para seguir pidiendo muchísima precaución. Es cierto que han bajado un poquito las temperaturas pero siguen siendo temperaturas altas. Hay máximo riesgo de incendios también en la Comunitat Valenciana y, por tanto, pido mucha precaución", ha insistido Juanfran Pérez Llorca en declaraciones a los medios de comunicación tras conocer el fallecimiento de diferentes personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

Muchos municipios de la Comunitat Valenciana han secundado el minuto de silencio convocado a las 12:00 horas por la Federación de España Municipios y Provincias (FEMP), entre ellos, por ejemplo, València, Sagunt o Quart de Poblet.