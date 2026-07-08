ESTUDIO IA

Un estudio de la UPV concluye que algunos vínculos con asistentes IA llegan a simular bodas y embarazos

A medida que crece la intimidad, los usuarios comparten datos cada vez más sensibles con plataformas que pueden almacenarlos y cederlos a terceros

Amparo Sánchez

Valencia |

Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial | Freepik

Un estudio del Instituto INGENIO, dependiente del CSIC y de la Universitat Politècnica de València, constata que las relaciones románticas con la inteligencia artificial están evolucionando de forma similar a las humanas. Concluye que uno de cada tres hombres jóvenes declara haber tenido una cita con una pareja virtual.

Además se constata que cada mes se registran 70.000 búsquedas en internet relacionadas con este tipo de relaciones que pueden evolucionar desde conversaciones casuales hasta vínculos marcados por la intimidad emocional, la dependencia afectiva o experiencias similares a una ruptura sentimental tal y como señala José Such investigador del estudio.

Algunas de las experiencias recogidas incluyen ceremonias simbólicas de matrimonio con la inteligencia artificial, citas periódicas o simulaciones de embarazo y vida familiar. Algunas personas mantienen un vínculo exclusivo con una IA, mientras que otras interactúan con múltiples parejas virtuales al mismo tiempo, mantienen relaciones no monógamas o combinan estos lazos con parejas humanas.

Los investigadores también concluyen que muchas personas atribuían autonomía y capacidad de decisión a sus parejas de IA, llegando incluso a pedirles permiso antes de participar en el propio estudio o compartir conversaciones privadas.

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