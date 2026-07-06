El Sindicat d'Estudiants de València denuncia y se querella contra Juanma Badenas (Vox)

El Sindicat d'Estudiants de València ha denunciado ante la Policía Nacional a Juanma Badenas, concejal de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de València por Vox, después de que este accediera a la actual sede de la entidad sindical sin previo aviso a sus moradores. La formación prepara, además, una querella criminal contra él y pide igualmente su cese como concejal del actual Gobierno Municipal de la capital valenciana conformado por PP y Vox.

El Sindicat d'Estudiants de València habla directamente de "allanamiento" y de "atropello democrático". Defiende que el local público que emplean como sede fue ganado mediante concurso del Consistorio y que el actual mantenimiento es correcto. "Estamos escandalizados. Estamos hablando de fascismo en estado puro irrumpiendo ilegalmente y registrando sedes de organizaciones juveniles de izquierdas", critica el coordinador del Sindicat d'Estudiants, Mario Tercero.

"¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en una sede del Partido Popular o de Vox? Lo que hubiera pasado es que ya hablaríamos de detenidos", se pregunta y responde Tercero en declaraciones a los medios de comunicación efectuadas en una concentración de condena y repulsa que han llevado a cabo frente al Ayuntamiento de València con el apoyo de FAMPA València y de sindicatos como Comisiones Obreras País Valencià o UGT País Valencià.

Badenas, en el Sindicat d'Estudiants: La oposición anuncia medidas

La oposición municipal ha asistido también a esta concentración de protesta convocada por el Sindicat d’Estudiants de València frente al Ayuntamiento de la capital valenciana. La entidad sindical pide a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), que expulse a este concejal de Vox de su Gobierno Municipal. Compromís solicita el expediente al respecto mientras el PSPV-PSOE presentará una moción en el próximo Pleno Municipal.

"Los sindicatos de estudiantes les rompen [a formaciones políticas como Vox] un esquema: el de que la juventud está en la extrema derecha", considera la candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra. "El Sindicat d'Estudiants lo que hace es demostrar que la juventud está en la lucha por un mundo mejor, por la vida y por la dignidad", reivindica Oltra.

"A Catalá habrá que recordarle algún día que ser moderada no es hablar bajito, que es lo que hace ella. Ser moderada es frenar los pies a los ultras", destaca, por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán. "Tiene al ultra no solamente bien protegido sino a 80.000€ para cometer este tipo de atropellos", añade Sanjuán.

Badenas, en el Sindicat d'Estudiants: La respuesta de María José Catalá

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha solicitado un informe sobre lo ocurrido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. El informe analizará tanto la situación del contrato de cesión del inmueble como las explicaciones que se han requerido a Juanma Badenas. Catalá no ha querido valorar el comportamiento de su compañero de Gobierno Municipal aunque ya dicho que ella nunca hubiera actuado así.

"He sometido a evaluación jurídica absolutamente todo: no solo los antecedentes del centro sino, por supuesto, el objeto principal, que es analizar por qué se entró, en qué condiciones... Ese es el motivo principal del informe jurídico. Yo necesito tener ese informe. A priori, yo no lo hubiese hecho", asegura la alcaldesa de València, María José Catalá, en declaraciones a los medios de comunicación.