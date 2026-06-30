UGT-PV hace balance tras la huelga educativa: "Menos prioridad nacional y más social"

La Conselleria de Educación ha acogido este martes, treinta de junio, una reunión de la mesa de negociación relacionada con los horarios laborales del profesorado aunque, según la mayoría sindical, el encuentro no deja ninguna novedad destacada. Ahora que ha terminado el curso escolar 2025-26, los sindicatos educativos valencianos hacen balance de una temporada marcada, sin duda, por la huelga educativa de finales del mes de mayo y principios del de junio.

"Yo le diría a Pérez Llorca, el president [de la Generalitat], que se olvide un poco de la prioridad nacional y que piense un poco más en la prioridad social, es decir, en las necesidades que tiene el pueblo valenciano, que tienen las ciudadanas y los ciudadanos valencianos", ha reivindicado la responsable de Servicios Públicos de UGT País Valencià, Mayte Montaner, en entrevista en Onda Cero.

"Y que, cuando hable con el Gobierno Central, que no priorice sus intereses partidistas sino que piense un poco en la sociedad valenciana", ha añadido Montaner en esta entrevista en el espacio 'Más de uno Valencia' de Onda Cero.

La Conselleria de Educación insiste en que sus propuestas son las más beneficiosas para el profesorado valenciano. En este sentido, el director general de Personal Docente de la Generalitat, Pablo Ortega, afirma que el Gobierno valenciano continúa apostando por el diálogo y que esta seguirá siendo su vía en aras del acuerdo y del consenso con los sindicatos educativos de la Comunitat Valenciana.

"Nosotros hemos incorporado en este decreto, por un lado, el derecho a la desconexión digital y, por otro lado, hemos incorporado también el derecho a los días de asuntos propios, que fue una petición expresa de los sindicatos", destaca Ortega en relación con la referida mesa de negociación sobre los horarios laborales del profesorado valenciano.

"Esto es una indicación clarísima de que la negociación es efectiva y sirve para objetivos concretos", subraya el director general de Personal Docente de la Generalitat en declaraciones a los medios de comunicación.