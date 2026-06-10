EDUCACIÓN-IRCO

Las AMPAS evidencian su malestar e incertidumbre por la repercusión de la huelga de docentes en el alumnado

🎤 En esta sección de 'Más de uno' Vega Baja patrocinada por IRCO, especialistas en alimentación escolar, la presidenta de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (COVAPA) y secretaria de la FAPA 'Gabriel Miró' de Alicante, Sonia Terrero, valora la repercusión de la huelga de docentes en su quinta semana, las instrucciones de Consellería para afrontar el calor en las aulas, la situación del alumnado en el final de curso y la decisión del TSJ de avalar la orden de la Generalitat Valenciana para consultar la lengua base en los colegios.