Mª Jesús Escobedo sueña con la "tercera estrella" para España: un verano sin las cicatrices que dejan los incendios

En el comentario de este miércoles, la periodista Mª Jesús Escobedo reflexiona sobre las emociones a flor de piel de los últimos días en España, desde la unión que ha supuesto la victoria en la Copa del Mundo de Fútbol hasta los incendios que asolan el país, incluido el más mortífero del siglo XXI que ha afectado a la provincia de Almería.

Escobedo lamenta que tras los incendios se sitúa en muchos casos la mano del ser humano de forma intencionada, por lo que califica estos sucesos de "terrorismo contra el patrimonio natural y las personas". "Hacen falta más prevención, vigilancia y medios durante todo el año y mejor gestión de los montes", así como "leyes que castiguen con mayor dureza estos delitos", concluye.

Por este motivo, una de las reflexiones de Mª Jesús Escobedo es que, quizá, "la tercera estrella que necesita conquistar España es que ningún verano más tengamos que contar las cicatrices que dejan las llamas".