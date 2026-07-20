Los usuarios del Centro Ocupacional Oriol vuelven a recrear las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela

Cabe recordar que el Centro Ocupacional Oriol, de vuelta en El Palmeral de Orihuela tras la necesaria rehabilitación a consecuencia de la DANA de 2019, cuenta desde hace mes y medio con el servicio de comedor, recuperado tras más de seis años y que daba respuesta a la reivindicación de sus 50 usuarios y sus familias.

Recreación de las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela | C.O. Oriol/Antonio Trujillo

Desde la AMPA Oriol recuerdan que falta completar el equipamiento en estas instalaciones rehabilitadas tras los efectos de una DANA en septiembre de 2019 y puestas en servicio el pasado enero. En cuanto a la rehabilitación del antiguo Asilo como futura residencia, Antonio Trujillo estima que la vuelta a Orihuela de los 30 residentes podría producirse a finales del 2028, a falta ahora de determinar la empresa adjudicataria de las obras y su ejecución, con un plazo estimado de 14 meses y una inversión de 6 millones de euros.

Foto de familia en la emotiva celebración de esta mañana, coincidiendo con el 30 Aniversario | C.O. Oriol/Antonio Trujillo