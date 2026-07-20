¡arriba la fiesta!

Los usuarios del Centro Ocupacional Oriol vuelven a recrear las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela

🔝 La representación festera, muy emotiva y que no se llevaba a cabo desde el fatídico año de la DANA, 2019, ha coincido con el acto del 30 Aniversario de la creación del Centro Ocupacional

🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del C.O. Oriol, Antonio Trujillo, nos cuenta cómo se ha desarrollado la jornada y su significado para los usuarios, así como la situación actual de 30 de ellos, a la espera de rehabilitar el antiguo Asilo como futura residencia

Onda Cero Vega Baja

Orihuela |

Cabe recordar que el Centro Ocupacional Oriol, de vuelta en El Palmeral de Orihuela tras la necesaria rehabilitación a consecuencia de la DANA de 2019, cuenta desde hace mes y medio con el servicio de comedor, recuperado tras más de seis años y que daba respuesta a la reivindicación de sus 50 usuarios y sus familias.

Recreación de las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela
Recreación de las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela | C.O. Oriol/Antonio Trujillo

Desde la AMPA Oriol recuerdan que falta completar el equipamiento en estas instalaciones rehabilitadas tras los efectos de una DANA en septiembre de 2019 y puestas en servicio el pasado enero. En cuanto a la rehabilitación del antiguo Asilo como futura residencia, Antonio Trujillo estima que la vuelta a Orihuela de los 30 residentes podría producirse a finales del 2028, a falta ahora de determinar la empresa adjudicataria de las obras y su ejecución, con un plazo estimado de 14 meses y una inversión de 6 millones de euros.

Foto de familia en la emotiva celebración de esta mañana, coincidiendo con el 30 Aniversario
Foto de familia en la emotiva celebración de esta mañana, coincidiendo con el 30 Aniversario | C.O. Oriol/Antonio Trujillo
Desfile de comparsas y bandas de música
Desfile de comparsas y bandas de música | C.O Oriol/Antonio Trujillo
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