La gira 'Vis a Vis Mali-España' llega a las Cuevas del Rodeo de Rojales con los conciertos de Ben Zabo y Virginie Dembélé

La prestigiosa gira Vis a Vis Mali-España, que va a estar presente este verano en festivales tan prestigiosos como La Mar de Músicas, Etnosur, Guitar BCN o las Noches del Botánico, llega este sábado a las Cuevas del Rodeo de Rojales gracias a la gestión de la concejalía de Cultura, que dirige Inmaculada Chazarra.

La primera actuación programada es la del artista maliense Ben Zabo este sábado, mientras que la segunda cita en Rojales dentro de esta gira será el viernes 31 de julio con la artista Virginie Dembélé. Pachi Espinosa nos ofrece todos los detalles.