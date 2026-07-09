Bigastro obtiene una subvención de 500.000 euros para acometer la rehabilitación integral del Centro Social

Bigastro ha logrado una nueva subvención de 500.000 euros, concedida por la Conselleria, que permitirá acometer la rehabilitación integral del Centro Social y la mejora de su entorno urbano. La actuación forma parte de la estrategia municipal para modernizar los edificios públicos y ampliar los servicios destinados a la ciudadanía.

El concejal de Urbanismo, Antonio Meseguer, destacó que esta ayuda se suma a la subvención de 750.000 euros anunciada recientemente para la rehabilitación del antiguo colegio San José de Calasanz, donde se ubicará el nuevo espacio para la Asociación del Alzheimer. Según explicó, este traslado permitirá reorganizar el Centro Social y aprovechar los espacios que queden libres para nuevos usos.

El proyecto contempla una profunda modernización de un edificio con más de 40 años de antigüedad, que actualmente alberga la Concejalía de Servicios Sociales, las asociaciones de la tercera edad y la Asociación del Alzheimer. Entre las actuaciones previstas se incluyen mejoras en la eficiencia energética, la apertura de nuevas ventanas para favorecer la entrada de luz natural y la redistribución de espacios interiores.

Además, se crearán nuevos despachos para las asociaciones y un espacio de coworking destinado a empresarios y emprendedores del municipio, con salas de reuniones y zonas de trabajo compartidas.

La intervención también alcanzará al entorno del edificio. Está prevista la remodelación de la Plaza Concordia y de la calle Acequia, que conecta con el Auditorio Municipal, con la creación de nuevas zonas de sombra y descanso. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Director de Islas Climáticas impulsado por el Ayuntamiento para adaptar los espacios públicos a las altas temperaturas y mejorar la calidad urbana.

Meseguer señaló que el Ayuntamiento ya ha iniciado la redacción del proyecto y que la previsión es que las obras comiencen a principios de 2027, una vez que la Asociación del Alzheimer se haya trasladado a las nuevas instalaciones del antiguo colegio San José de Calasanz.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Nuria Andreu, agradeció a la Conselleria la financiación de un proyecto que, según indicó, permitirá ofrecer una atención de mayor calidad gracias a la creación de nuevos despachos y a unas instalaciones más luminosas y ventiladas.