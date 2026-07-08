El Parlamento Europeo admite a trámite una queja de los vecinos afectados por las filtraciones de la Acequia de los Huertos en Orihuela

Los vecinos afectados por las filtraciones y humedades existentes en el entorno de la Acequia de los Huertos de Orihuela han remitido un escrito al Juzgado Privativo de Aguas y a diversas administraciones para denunciar la falta de coordinación institucional y la ausencia de documentación técnica esencial que impide esclarecer el origen del problema. La situación afecta especialmente a inmuebles situados en las calles Médico Temístocles Almagro y Duque de Tamames, así como a los edificios Carrús, Tarancón y otras construcciones próximas.

En el escrito se recuerda que desde hace meses se viene solicitando al Ayuntamiento de Orihuela información fundamental sobre la infraestructura hidráulica y las obras realizadas en la zona, como el proyecto de reurbanización de la calle Médico Temístocles Almagro, el acta de recepción de las obras, los planos finales, la certificación de ejecución y el trazado real de la Acequia de los Huertos. Sin embargo, pese a varias solicitudes y a las resoluciones emitidas por el Síndic de Greuges, dicha documentación no ha sido entregada de forma completa, lo que dificulta conocer la situación real de la acequia y de las infraestructuras subterráneas existentes.

Los afectados destacan además que el propio Ayuntamiento reconoció en un informe técnico de abril de 2025 que el tramo de acequia entubado durante la reurbanización de la calle se había deteriorado con el tiempo, provocando pérdidas de agua y afecciones a terceros por inundaciones. A su juicio, este reconocimiento acredita que la administración local conoce desde hace tiempo la existencia del problema.

La preocupación vecinal se incrementó tras la comunicación realizada el 11 de junio de 2026 por una anomalía detectada en la vía pública frente al número 8 de la calle Médico Temístocles Almagro, donde se observaron hundimientos, fisuras y movimientos del pavimento que motivaron la intervención de la Policía Local y la elaboración de un informe. Los afectados consideran que este hecho evidencia que la situación supera una simple cuestión privada y puede afectar al subsuelo urbano y a la seguridad de la zona.

Ante la falta de avances, el 16 de junio se registraron nuevas solicitudes ante el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana para promover un estudio hidrogeológico y geotécnico independiente que permita determinar el origen de las filtraciones y analizar la posible relación con la acequia, el nivel freático, las redes municipales u otras infraestructuras enterradas.

Por último, los vecinos solicitan la colaboración del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela para conocer si dispone de planos, antecedentes o información técnica sobre el trazado y funcionamiento de la Acequia de los Huertos, así como sobre posibles modificaciones, reparaciones o entubamientos realizados en el pasado.

También piden apoyo para coordinar futuras actuaciones técnicas y que se facilite cualquier documentación disponible que contribuya a desbloquear el diagnóstico de una problemática que, según denuncian, sigue sin resolverse pese a los numerosos avisos y actuaciones realizadas ante distintas administraciones.